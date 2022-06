Netflix, Prime und Co.: Welcher Streaming-Dienst passt am besten zu euch?

Das Streamen von Filmen und Serien ist heute kaum mehr wegzudenken. Während wir früher noch in die Videothek gerannt sind oder verzweifelt in der Fernsehzeitschrift nach einer spannenden Abendunterhaltung suchten, funktioniert mittlerweile alles beinahe auf Knopfdruck. Doch welchen Knopf sollt ihr drücken?

Der Pool an potentiellen Streaming-Anbietern ist groß und sie alle werben mit unterschiedlichen Angeboten, Zusatzinhalten oder originalen Produktionen, sodass die Auswahl gar nicht mal so leicht fällt. Wir wollen euch die Suche zumindest ein klein wenig erleichtern und haben ein kleines Quiz erstellt, mit dem ihr feststellen könnt, welcher der großen vier Streaming-Anbieter (Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und Wow (ehemals Sky Ticket) zu euch passt:

Wir konzentrieren uns nur auf die vermutlich größten und bei euch beliebtesten (laut unserer Umfrage) vier Anbieter konzentrieren, aber vielleicht sucht ihr abseits vom Mainstream spannende Angebote. In dem Fall empfehlen wir euch einen Blick in unsere riesige Übersicht aller in Deutschland verfügbaren Streaming-Dienste:

Netflix, Amazon, Disney+ und Co. Die größten Streamingdienste in Deutschland im Vergleich

Dort habt ihr nochmal einen Überblick zu allen Fragen rund um Streaming-Qualität, Account-Sharing und Angebot.

Schreibt uns doch auch gerne in die Kommentare, ob euch das Quiz bei der Entscheidung geholfen hat, ihr den Streamingdienst eh nutzt oder ob es voll daneben lag. Wie oben schon erwähnt: Bitte seht das Quiz eher als humorvolle Entscheidungshilfe und nicht als hundertprozentige Empfehlung. Vielleicht habt ihr dem Streaming aber auch schon komplett den Rücken gekehrt wie Kollege Alex, der keine Lust mehr auf Netflix und Co. hat.

Kennt ihr schon ...?

... den famosen Podcast unserer Kollegen Marco und Yves? Wenn wir schon mal über Empfehlungen beim Thema Filme und Serien sprechen, wollen wir Nerd&Kultur natürlich nicht unerwähnt lassen. Erst kürzlich sprachen sie über den aktuellen Kinofilm Jurassic World 3:

Jeden Sonntag sprechen die beiden Film- und Serienexperten über aktuelle Kinofilme, machen Folgenbesprechungen zu aktuellen Serien wie beispielsweise Kenobi oder zählen die zehn besten Filme von Bruce Willis auf. Hin und wieder schnappen sich die beiden auch jemanden aus unseren Reihen, wie etwa Vali oder nun Vollzeit-Streamer Maurice.