Netflix, Prime, Disney+ + Co. - Wo schaut ihr Serien und Filme?

Film- und Serienstreaming ist mittlerweile kaum mehr wegzudenken. Sind wir früher noch in die Videothek gegangen, dauert es heute nur noch ein paar Klicks bis zum Filmabend zuhause. Große Streaming-Dienste wie Netflix sind mittlerweile sogar schon so bleibt, dass sie bereits ihren eigenen Knopf auf der Fernbedienung haben.

Da natürlich auch viele andere Anbieter einen Stück vom großen Streaming-Kuchen abhaben wollen, sind in den letzten Jahren eine ganze Menge Streaming-Dienste förmlich aus dem Boden geschossen: Apple TV+, Crunchyroll, Joyn Plus oder auch Dazn sind dabei nur einige von ihnen. Bei so viel Auswahl schwirrt einem gerne mal der Kopf. Ein Glück hat euch Kollege Sören Diedrich eine große Übersicht erstellt:

Ebenso spannend wie die einzelnen Infos zu den Diensten ist natürlich auch die Frage: Was nutzt ihr? Die wenigsten von euch werden diese Frage vermutlich mit alle beantworten, weswegen wir euch die Antwort per Umfrage erleichtern wollen.

Ihr könnt dabei all die Streaming-Dienste anklicken, die ihr aktuell abonniert habt:

Schreibt uns darüber hinaus auch gerne in die Kommentare, warum ihr genau diese Streaming-Dienste nutzt, worauf ihr Wert legt und von welchen Diensten ihr euch vielleicht verabschiedet habt. Vielleicht habt ihr ja auch nur einen Streaming-Dienst für einen besonderen Film oder eine besondere Serie abonniert? Wie gesagt: Schreibt uns gerne ausführlich das Warum in die Kommentare.

Noch mehr spannende Infos sowie coole Experten-Gespräche zu aktuellen Streaming-Trends findet ihr übrigens auch bei unseren Kollegen von Nerd und Kultur:

In ihrer aktuellsten Folge haben Marco und Yves sich unseren Feldherren Maurice gekrallt, um mit ihm gemeinsam über den ersten richtigen Teaser-Trailer zum Game of Thrones Spin-off House of Dragons zu sprechen. Nerd & Kultur veröffentlich jeden Sonntag eine neue Folge. Solltet ihr neben dem GameStar-Podcast also noch etwas Zeit haben und ein Herz für Filme und Serien besitzen, legen wir euch die beiden und ihre Diskussionen wärmstens ans Herz.