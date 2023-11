Mit welchen Suchanfragen verdient Google so richtig Geld? Eine interne Liste verrät es uns

Mit jedem Werbebanner und -klick verdient Google Geld. Diese Suchbegriffe waren dabei besonders wertvoll.

Die USA verklagen Google, der Vorwurf lautet Wettbewerbsbehinderung. Es ist das größte Kartellverfahren seit 25 Jahren – und wir bekommen einen Blick hinter die Kulissen der Suchmaschine.

Im Kern der Anklage es um die Installation von Googles Suchmaschine auf neuen Computern und Smartphones. Für dieses Privileg fließen riesige Summen – allein an Geräteanbieter wie Apple zahlt Google wohl jährlich 10 Milliarden Dollar.

Jetzt musste Google im Rahmen des Gerichtsverfahrens seine lukrativsten Google-Suchen offenlegen – aus dem Jahr 2018.

Die Top 20 der lukrativsten Suchbegriffe von Google

Diese Liste bezieht sich auf eine Septemberwoche 2018. Natürlich ist die Liste nicht mehr aktuell. Allerdings zeigt sie ein Muster, mit welchen Anfragen Google auch heute noch ordentlich Geld verdient. Dieses Geheimnis hatte der Tech-Konzern bislang streng gehütet.

Ein kurzer Überblick über die Suchbegriffe, mit denen Google das meiste Geld verdient:

iphone 8

iphone 8 plus

auto insurance

car insurance

cheap flights

car insurance quotes

direct tv

online colleges

at&t

hulu

iphone

uber

spectrum

comcast

Xfinity

insurance quotes

free credit report

cheap car insurance

aarp

lifelock

Was sagt uns Googles alte Liste?

Es ist klar, dass Google mit der Suchanfragen wie Ist das Zebra schwarz mit weißen Streifen oder anders herum? wenig Geld verdienen wird, weil der suchende Mensch hinter der Anfrage in diesem Moment vermutlich nichts kaufen möchte, sondern sich einfach Wissen aneignen will.

Es macht daher Sinn, dass Produkte wie das iPhone 8 – Platz 1 der Liste - höhere Chancen besitzen, durch eingeblendete Werbung Umsatz für Google zu generieren. Hier wird konkret nach einem Konsumgut gegoogelt. Klickt ihr jetzt auf ein Werbebanner oder Link des iPhones und werdet anschließend zu einem Händler weiter geleitet, verdient Google damit Geld.

Zur Erklärung: Das iPhone 8 kam Ende 2017 frisch auf den Markt. Dass allerdings gleich drei iPhone-bezogene Suchanfragen in der Liste der Top-20 landen, zeigt, wie wertvoll Apple-Suchen für Google sein müssen.

Aber nicht nur reine Produktnamen stehen weit oben. Autoversicherungen stehen direkt unter dem Smartphone - und das gleich zweimal. Diese Suchen enthalten keinen konkreten Firmen- oder Produktnamen, starten aber einen Wettbewerb, den sich Google gut bezahlen lässt.

Das funktioniert heute immer noch so: Sucht ihr beispielsweise nach Krankenkasse , erscheinen direkt mehrere Links mit der Markierung Gesponsert vor den regulären Suchergebnissen. Firmen können hier für Geld Werbeplätze von Google kaufen. Dafür tauchen sie dann über den regulären Suchergebnissen auf.

Aber auch bekannte Firmen werden immer mehr in die Pflicht genommen, diese Listenplätze zu kaufen. Wenn man auf die Liste schaut, gilt das beispielsweise für den Internetanbieter xFinity oder Hulu, einen kostenpflichtigen Streamingdienst.

Google ermutigt solche Konzerne schon länger, Werbeplätze zu kaufen, obwohl Nutzer eigentlich nach dem bekannten Namen suchen. Der Grund: Damit keine Konkurrenten ihren Platz klauen können.

Ein Beispiel: Gebt ihr als Suchbegriff Notebook ein, wird euch auf Platz eins notebooksbilliger.de angezeigt, bevor ihr erst auf Platz 4 Notebook.de seht - beides sind konkurrierende Webseiten, welche Notebooks verkaufen.

Was bedeutet das konkret? Zu sehen sind vor allem Suchbegriffe, die entweder hohe Kosten pro Klick bedeuten oder Geschäftsfelder, die unter hohem Konkurrenzdruck stehen. Das heißt vereinfacht, dass ein Werbetreibender jedes Mal viel Geld zahlt, wenn jemand auf die Anzeige in den Suchergebnissen klickt oder nach bestimmten Keywords gesucht wird.

Allerdings haben diese dann auch meist einen besonders hohen, langfristigen Wert. Das scheint Googles Sweetspot zu sein, mit dem der Konzern das meiste Geld verdienen kann.

Kfz-Versicherungen oder den Internetanbieter wechselt man schließlich nicht jede Woche und auch ein Smartphone hält bei den meisten Kunden länger als ein paar Monate.

Ein Keyword-Beispiel: Laut der Website Hubspot zahlen Werbetreibende bei Keywords wie auto accident attorney california – (Autounfall Anwalt Kalifornien) etwa 465 Dollar, wenn ihr durch Google auf der entsprechenden Internetseite der jeweiligen Firma landet. Das sind umgerechnet 438 Euro.

Was haltet ihr von dieser Liste? Hat euch einer der aufgeführten Begriffe überrascht? Wie könnten Googles Top-20 heutzutage aussehen? Steht dort vielleicht das neue iPhone 15 oder ein Samsung-Modell? Womit dürfte Google wohl das meiste Geld in Deutschland verdienen? Schreibt uns eure Ideen und Gedanken gerne in die Kommentare.