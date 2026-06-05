»Ein absoluter Knaller« - Path of Exile 2 macht einen großen Schritt Richtung 1.0 und Spieler sind begeistert

In Path of Exile 2 Patch 0.5 steckt eine Menge, aber besonders das Endgame glänzt.

Path of Exile 2 hat mit Update 0.5.0 Return of the Ancients einen spürbaren Schritt nach vorne gemacht: Nicht, weil plötzlich alles fertig wäre. Sondern weil Grinding Gear Games genau an der Stelle ansetzt, an der viele Spieler seit dem Early Access am meisten Reibung gespürt haben: im Endgame.

Das Update ist ein großer Umbau für das Endgame: Breach und Delirium wurden überarbeitet, bekommen neue Storylines, eigene Hub-Bereiche auf dem Atlas und überarbeitete Atlas-Passivbäume. Delirium zeigt jetzt klarer an, wie tief ihr euch im Nebel befindet, Breach arbeitet mit einer Fortschrittsanzeige und kann in stabilisierte Breaches mit neuen Herausforderungen übergehen.

4:01 Path of Exile 2 bekommt endlich das Endgame, auf das Fans seit Monaten warten

Autoplay

Dazu kommen zwei neue Ascendancy-Klassen: der Martial Artist für den Monk und der Spirit Walker für die Huntress. Außerdem bringt 0.5.0 neue Lineage Supports, zahlreiche neue Unique Items, Build-Guide-Unterstützung und eine Komfortfunktion, mit der ihr Items direkt für die Handelssuche verwenden könnt.

Auch an der Kampagne wurde geschraubt: Akt 3 wurde in Teilen angepasst, die Waterways sollen weniger nerven, und die Monsterdichte in der zweiten Kampagnenhälfte wurde reduziert, damit ihr schneller durchkommt.

Was die Spieler besonders feiern

Vor allem der neue Endgame kommt gut an. Viele Kommentare im Thread »0.5 ist ein absoluter Knaller für den Durchschnittsspieler« loben, dass die investierte Spielzeit dort nun besser in Fortschritt resultiert:

f_nafar : Dass es im Endgame Ziele gibt, macht es spannend, die paar Stunden zu planen, die man zum Spielen hat.

No-Advice-6040: Ich mag das Gefühl sehr, dass jede Map einen stärker macht.

janrade: Ich habe den Tower-Boss zweimal gemacht, für satte 80 Atlas-Punkte, und jetzt fühlen sich die Content-Bereiche super belohnend an.

Ajp_iii: Jeden Punkt spürt man in den Maps, also will man mehr holen und weiterspielen.

LimblessNick: Valley of the Titans ist jetzt so viel besser. Es ergibt jetzt tatsächlich Sinn.

FocusFlukeGyro: Die kleinen Portale, die einen zum nächsten Ziel bringen, statt ziellos herumzulaufen? Ja, das ist eine schöne Komfortänderung.

zunamie2: Ich kann kaum erwarten zu sehen, wie 1.0 aussieht. Ich liebe 0.5.

Wie sieht es bei euch aus? Hat euch der neue Patch wieder zurück ins Path-of-Exile 2-Fieber geholt, oder wartet ihr lieber weiter ab, bis Version 1.0 voraussichtlich Ende 2026 erscheint? Schreibt uns eure Eindrücke in die Kommentare: Was gefällt euch an 0.5 besonders, und wo muss Grinding Gear Games eurer Meinung nach noch nachlegen?