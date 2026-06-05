»Ein absoluter Knaller« - Path of Exile 2 macht einen großen Schritt Richtung 1.0 und Spieler sind begeistert

Path of Exile 2 kommt mit Patch 0.5 bei vielen Spielern deutlich besser an, vor allem das überarbeitete Endgame sorgt auf Reddit für viel Zustimmung.

Profilbild von Dennis Zirkler

Dennis Zirkler
05.06.2026 | 15:38 Uhr

In Path of Exile 2 Patch 0.5 steckt eine Menge, aber besonders das Endgame glänzt. In Path of Exile 2 Patch 0.5 steckt eine Menge, aber besonders das Endgame glänzt.

Path of Exile 2 hat mit Update 0.5.0 Return of the Ancients einen spürbaren Schritt nach vorne gemacht: Nicht, weil plötzlich alles fertig wäre. Sondern weil Grinding Gear Games genau an der Stelle ansetzt, an der viele Spieler seit dem Early Access am meisten Reibung gespürt haben: im Endgame.

Was steckt in Update 0.5?

Das Update ist ein großer Umbau für das Endgame: Breach und Delirium wurden überarbeitet, bekommen neue Storylines, eigene Hub-Bereiche auf dem Atlas und überarbeitete Atlas-Passivbäume. Delirium zeigt jetzt klarer an, wie tief ihr euch im Nebel befindet, Breach arbeitet mit einer Fortschrittsanzeige und kann in stabilisierte Breaches mit neuen Herausforderungen übergehen.

Video starten 4:01 Path of Exile 2 bekommt endlich das Endgame, auf das Fans seit Monaten warten

Dazu kommen zwei neue Ascendancy-Klassen: der Martial Artist für den Monk und der Spirit Walker für die Huntress. Außerdem bringt 0.5.0 neue Lineage Supports, zahlreiche neue Unique Items, Build-Guide-Unterstützung und eine Komfortfunktion, mit der ihr Items direkt für die Handelssuche verwenden könnt.

Auch an der Kampagne wurde geschraubt: Akt 3 wurde in Teilen angepasst, die Waterways sollen weniger nerven, und die Monsterdichte in der zweiten Kampagnenhälfte wurde reduziert, damit ihr schneller durchkommt.

Was die Spieler besonders feiern

Vor allem der neue Endgame kommt gut an. Viele Kommentare im Thread »0.5 ist ein absoluter Knaller für den Durchschnittsspieler« loben, dass die investierte Spielzeit dort nun besser in Fortschritt resultiert:

  • f_nafar: Dass es im Endgame Ziele gibt, macht es spannend, die paar Stunden zu planen, die man zum Spielen hat.
  • No-Advice-6040: Ich mag das Gefühl sehr, dass jede Map einen stärker macht.
  • janrade: Ich habe den Tower-Boss zweimal gemacht, für satte 80 Atlas-Punkte, und jetzt fühlen sich die Content-Bereiche super belohnend an.
  • Ajp_iii: Jeden Punkt spürt man in den Maps, also will man mehr holen und weiterspielen.
  • LimblessNick: Valley of the Titans ist jetzt so viel besser. Es ergibt jetzt tatsächlich Sinn.
  • FocusFlukeGyro: Die kleinen Portale, die einen zum nächsten Ziel bringen, statt ziellos herumzulaufen? Ja, das ist eine schöne Komfortänderung.
  • zunamie2: Ich kann kaum erwarten zu sehen, wie 1.0 aussieht. Ich liebe 0.5.
1
Path of Exile 2: Die besten Starter-Builds in Patch 0.5, mit denen der Einstieg ideal gelingt
von Dennis Zirkler
2
Path of Exile 2: Alle spielbaren Klassen auf einen Blick und was sie können
von Dennis Zirkler
3
Path of Exile 2: Der finale Patch vor dem 1.0-Release krempelt das Endgame komplett um und baut nebenbei ein Feature ein, das Diablo 4 längst haben sollte
von Dennis Zirkler

Wie sieht es bei euch aus? Hat euch der neue Patch wieder zurück ins Path-of-Exile 2-Fieber geholt, oder wartet ihr lieber weiter ab, bis Version 1.0 voraussichtlich Ende 2026 erscheint? Schreibt uns eure Eindrücke in die Kommentare: Was gefällt euch an 0.5 besonders, und wo muss Grinding Gear Games eurer Meinung nach noch nachlegen?

zu den Kommentaren (16)
Kommentare(17)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Path of Exile 2

Path of Exile 2

Genre: Rollenspiel

Release: 22.02.2024 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 2 Stunden

»Ein absoluter Knaller« - Path of Exile 2 macht einen großen Schritt Richtung 1.0 und Spieler sind begeistert

vor einer Woche

Path of Exile 2: Die besten Starter-Builds in Patch 0.5, mit denen der Einstieg ideal gelingt

vor 3 Wochen

Path of Exile 2: Fans wollen seit Monaten einfach nur Schwerter, stattdessen bekommen sie einen Granatwerfer und Captain America

vor 3 Wochen

Path of Exile 2 bekommt eine neue Waffengattung, nur leider nicht die, auf die viele hoffen

vor 4 Wochen

Path of Exile 2: Der finale Patch vor dem 1.0-Release krempelt das Endgame komplett um und baut nebenbei ein Feature ein, das Diablo 4 längst haben sollte
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Abgeschrieben und auferstanden? RTX 5000 Super ist trotz Speicherkrise wieder im Gespräch

vor 22 Minuten

Abgeschrieben und auferstanden? RTX 5000 Super ist trotz Speicherkrise wieder im Gespräch
»Genau so muss CoD sein« - Ausgerechnet Black Ops 7 beweist gerade, dass viele Fans den Wallrunning-Kram komplett satt haben   1

vor einer Stunde

»Genau so muss CoD sein« - Ausgerechnet Black Ops 7 beweist gerade, dass viele Fans den Wallrunning-Kram komplett satt haben
Das größte Lego-Set der Welt ist offiziell, hat 12.000 Teile und kostet über 700 Euro   1  

vor 2 Stunden

Das größte Lego-Set der Welt ist offiziell, hat 12.000 Teile und kostet über 700 Euro
»Ein absoluter Knaller« - Path of Exile 2 macht einen großen Schritt Richtung 1.0 und Spieler sind begeistert   16     2

vor 2 Stunden

»Ein absoluter Knaller« - Path of Exile 2 macht einen großen Schritt Richtung 1.0 und Spieler sind begeistert
mehr anzeigen