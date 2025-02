Die 8 wichtigsten neuen Film-Trailer des Super Bowl 2025

Natürlich hat auch Marvel beim Super Bowl 2025 Neues zu seinen kommenden Kino-Highlights gezeigt. Bildquelle: Disney/Marvel

Die vergangene Nacht war für viele deutsche Sportfans eine kurze. Denn der Super Bowl fand wie gehabt am zweiten Sonntag im Februar statt und hierzulande findet die Übertragung des riesigen Sportereignisses mitten in der Nacht statt.

Abseits des Spiels (wer gewonnen hat, verraten wir aus Spoiler-Gründen an dieser Stelle noch nicht) wurden auch wieder viele spannende Trailer zu den Film-Highlights des kommenden Jahres gezeigt. Wir haben die wichtigsten Clips für euch gesammelt, los geht's!

Schnellnavigation:

Thunderbolts*

2:24 Thunderbolts*: Marvel schickt im Trailer seine Anti-Helden los!

Kinostart: 1. Mai 2025

1. Mai 2025 Cast u.a.: Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Sebastian Stan, Olga Kurylenko, Lewis Pullman

Lange Zeit dauert es nicht mehr, bis Marvel-Fans wissen, was es mit dem * auf sich hat. Ein deutliches Indiz liefert der brandneue Trailer, der beim Super Bowl gezeigt wurde. Neben reichlich fetzigen Dialogen sehen wir nämlich auch Kampfszenen mitten in New York. Und wer genau hinschaut, erkennt viele Orte aus dem ersten Avengers-Film wieder. Ein Hinweis darauf, dass die neue Gruppe am Ende wirklich New Avengers oder Dark Avengers heißt? Abwarten!

In ein paar Monaten wissen wir mehr und hey, sollte sich Captain America 4 am Ende als so lala herausstellen, bekommen wir mit Thunderbolts* vielleicht dafür einen Überraschungshit, der so vorher nicht zu erwarten war!

Mission Impossible: The Final Reckoning

0:30 MIssion Impossible: Im Trailer zu The Final Reckoning wird es emotional

Kinostart: 21. Mai 2025

21. Mai 2025 Cast u.a.: Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby, Pom Klementieff

Ethan Hunt geht bald in den Ruhestand. Vermutlich. So ganz genau weiß man es bei diesem Teufelskerl ja nie. Aber wer sich den neuesten Trailer zum achten und mutmaßlich finalen Teil der Mission-Impossible-Reihe anschaut, der merkt schnell: Hier wird stark auf das Emotions-Schwämmchen gedrückt.

Der Film knüpft an die Geschehnisse des direkten Vorgängers an, es geht also weiterhin um eine außer Kontrolle geratene KI, die irgendwie gestoppt werden muss. Wer kann das schaffen? Natürlich nur der gute Ethan!

Jurassic World Rebirth

1:00 Jurassic World Rebirth: Im Trailer geht es zurück zu den Anfängen!

Kinostart: 2. Juli 2025

2. Juli 2025 Cast u.a.: Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Luna Blaise, Mahershala Ali

Brüüülll! Das sollte ein T-Rex sein, habt ihr ihn erkannt? Nein? Na gut, aus uns wird vielleicht kein guter Dino-Imitator mehr, aber dafür werden wir auch nicht bezahlt. Viel wichtiger sind Infos zum neuen Jurassic-Park-Streifen und die bekommt ihr jetzt:

Fünf Jahre nach den Ereignissen von Jurassic World Dominion wird die Agentin Zora Bennett angeheuert, um ein Team von Wissenschaftlern auf eine abgelegene Insel zu begleiten, um dort die DNA der drei größten Dinosaurier-Arten zu sammeln. Daraus soll nämlich eine wichtige Arznei hergestellt werden, um unzähligen Menschen damit das Leben zu retten. Wenig überraschend geben die Dinos ihre DNA aber nicht freiwillig her.

Drachenzähmen leicht gemacht

0:30 Drachenzähmen leicht gemacht: Der Animations-Hit bekommt dieses Jahr seine Live-Action-Umsetzung

Kinostart: 13. Juni 2025

13. Juni 2025 Cast u.a.: Gerard Butler, Nick Frost, Mason Thames, Nico Parker

Der berühmte und vor allem bei Kindern beliebte Animationshit aus dem Jahr 2010 wird als Realverfilmung neu aufgelegt. Na ja, bis auf die Drachen, die sind (leider) weiterhin aus dem Computer …

Die Handlung wird im Vergleich zum Original nicht angetastet. Noch immer geht es um den jungen Wikingersohn Hicks, der auf den Drachen Ohnezahn trifft und sich mit diesem anfreundet. Gemeinsam erleben sie dann ein großes Abenteuer, um das Geheimnis der Drachen zu lüften und eine uralte Kreatur zu bekämpfen.

F1

0:32 F1: Brad Pitt gibt im Trailer Vollgas auf der Formel-1-Strecke

Kinostart: 26. Juni 2025

26. Juni 2025 Cast u.a.: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem, Sarah Niles

F1 wird vielleicht nicht der beste Film 2025, aber mit Sicherheit einer der visuell spektakulärsten! Denn statt die Szenen im Formel-1-Rennauto via CGI zu lösen, setzte das Team auf echte Autos mit hochkomplexen Kamera-Setups, um die brachiale Geschwindigkeit der Boliden unverfälscht einzufangen.

Die Handlung erzählt vom alternden Rennfahrer Sonny Hayes (Brad Pitt), der gemeinsam mit seinem Team dem großen Erfolg in der Königsklasse des Motorsports hinterherjagt. Ein Unterfangen, das sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke enorm schwer ist.

Lilo & Stitch

0:30 Lilo & Stitch: Die außerirdische Chaos-Maschine stürmt den Super Bowl

Kinostart: 22. Mai 2025

22. Mai 2025 Cast u.a.: Sydney Agudong, Billy Magnussen, Chris Sanders, Zach Galifianakis

Eine weitere Realverfilmung eines einstigen Animationsstreifens aus dem Hause Disney. Diesmal kehrt der quirlige Außerirdische Stitch zurück und macht wieder das, was er am besten kann: Chaos stiften!

Das einsame Mädchen Lilo trifft auf das stark an einen Hund erinnernde Alien Stitch. Sie freunden sich an und haben eine Zeit lang viel Spaß miteinander, doch Stitch trägt ein Geheimnis mit sich herum. Er wurde nämlich gezüchtet, um auf der Erde für maximale Zerstörung zu sorgen.

Novocaine

0:46 Novocaine: Jack Quaid wird im Trailer zum schmerzfreien Action-Helden!

Kinostart: 14. März 2025

14. März 2025 Cast u.a.: Jack Quaid, Matt Walsh, Amber Midthunder, Ray Nicholson

Ein Bankangestellter ist mit einer seltsamen Gabe gesegnet. Er kann nämlich keinerlei Schmerzen verspüren. Als eines Tages Bankräuber auftauchen und die Frau, die er liebt, als Geisel entführen, heftet er sich kurzerhand an deren Fersen. Was folgt, sind Schießereien, Prügeleien, Verstümmelungen, Elektroschocks und viel mehr - von denen der etwas andere Held dieses Films aber nichts mitbekommt.

Die Schlümpfe

0:33 Die Schlümpfe: Neuer Animations-Musical-Film zeigt Rihanna als singende Schlumpfine

Kinostart: 17. Juli 2025

17. Juli 2025 Cast u.a.: Rihanna, Octavia Spencer, John Goodman, James Corden, Kurt Russell

Hier bekommt ihr was auf die Ohren! Denn im neuen Schlümpfe-Film wird Schlumpfine vom Popstar Rihanna vertont. Entsprechend oft dürfte die einzige Frau im Schlumpfendorf auch aus voller Kehle singen. Abgesehen davon vermittelt der Trailer den Eindruck eines typischen Films für die ganze Familie, mit vielen Gags, die eher auf das jüngere Publikum abzielen.

Kurz noch ein paar Worte zum Sportlichen (also dicke Spoiler-Warnung!): Am Ende des Abends setzten sich die Philadelphia Eagles mit 40 zu 22 deutlich gegen die Kansas City Chiefs durch. Auch die restlichen Statistiken belegen, dass die Eagles auf dem Spielfeld dominiert haben.

Damit ist der Traum der Chiefs vom Triple geplatzt. Sie hätten das erste Team sein können, das den Super Bowl drei Mal hintereinander gewinnt.

Ach, und bevor wir es vergessen: Schreibt uns gerne noch in die Kommentare, auf welchen Film ihr euch 2025 ganz besonders freut!