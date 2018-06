Mit Batman: Arkham Asylum hat Rocksteady Games nicht nur ein solides Superheldenspiel entwickelt, sondern auch das Genre der modernen Action-Adventures geprägt. Nicht umsonst wird das »Arkham«-Kampfsystem auch von Spielen wie Mittelerde: Mordors Schatten aufgegriffen.

Seit einigen Monaten mehren sich die Gerüchte um ein neues Spiel des britischen Entwicklers, das sich dieses Mal um Superman drehen soll. Darauf deutet ein Bild hin, das angeblich ein zukünftiges Cover des US-Spielemagazins Game Informer zeigt. Zu sehen sind Superman und daneben der Schriftzug von Rocksteady.

Weitere Informationen kommen von einem Post bei 4chan (via Comicbook.com). Demnach soll das neue Spiel auf der E3 2018 während der Pressekonferenz von Microsoft mit Xbox-One-Gameplay vorgestellt werden. Sogar der Ausschnitt sei bereits bekannt. Darin sehe man, wie der Bösewicht Brainiac Metropolis angreift und Superman gegen seine Drohnen kämpft.

Allerdings ist dieses Gerücht mit Vorsicht zu genießen. Sowohl Bild als auch Leak sind nämlich nicht zum ersten Mal aufgetaucht. Bereits im November 2017 tauchte das angebliche Cover von Game Informer auf, wurde aber von den Entwicklern dementiert.

Ob dieses Mal etwas an dem Gerücht dran ist, sehen wir spätestens am 10. Juni ab 22 Uhr auf Microsofts Pressekonferenz. Eine Übersicht über alle Konferenzen und die wichtigsten Spiele findet ihr in unserer Programmübersicht zur E3.

