Mit über 180 original Switch-Spielen werdet ihr auf der Switch 2 Probleme bekommen, oder sie gar nicht starten können

Zelda: Breath of the Wild läuft auf der Switch 2 ohne Probleme - bei anderen Switch-Titeln könnte es dagegen hapern.

Die Nintendo Direct zur Switch 2 ist gelaufen und endlich wissen wir mehr zur neuen Handheld-Konsole des japanischen Konzerns. Dank verbesserter Hardware, einem Display mit 120Hz, HDR und der Möglichkeit zur 4K-Ausgabe sind Switch-Spiele in Zukunft so performant wie nie zuvor.

Kein Wunder also, dass bei der Reveal-Präsentation gleich eine ganze Reihe schicker Launch-Titel für die Switch 2 angekündigt wurden; darunter sogar ein Exklusivtitel aus dem Hause From Software.

Wenn ihr allerdings eure vorhandenen Spiele von der Switch 1 auf den Nachfolger mitnehmen wollt, dann könntet ihr auf Probleme stoßen. Denn Abwärtskompatibilität ist auf Nintendos neuer Konsole nur bedingt gegeben. Soft- und Hardware der Switch 2 unterscheiden sich fundamental vom Vorgänger.

4:27 120Hz, HDR und 4K - Die Switch 2 zeigt im Trailer endlich, was sie kann

Autoplay

Gleich vorweg: Grundsätzlich sollen Switch-Spiele laut Nintendo auch auf der Switch 2 spielbar sein; Abwärtskompatibilität gibt es also schon. Auch die Größe der Spiele-Chips bleibt gleich. Aber unter der Haube funktioniert die neue Switch-Variante dann doch deutlich anders: Switch-1-Spiele müssen daher quasi in Echtzeit emuliert werden - ähnlich wie bei Windows-Spielen auf dem Steam Deck.

Und genau hier scheint es offenbar noch zu hapern. Denn wie Nintendo ebenfalls mitteilte, gibt es bei einer langen Reihe von Switch-Spielen (rund 180) aktuell wohl noch Kompatibilitätsprobleme - oder sie starten gar nicht. Die entsprechenden Listen könnt ihr hier einsehen:

Die Street Fighter 30th Anniversary Collection lässt sich demnach zwar auf der Switch 2 starten, kann beim Spielen aber Probleme machen. Fortnite hingegen wird auf der Switch 2 hingegen gar nicht erst starten. Allerdings gibt es bereits Pläne für eine dedizierte Neufassung von Fortnite für die Switch 2.

Welche Möglichkeiten gibt es für meine Switch-Spiele?

Nintendo hat bereits angekündigt, an den bekannten Kompatibilitätsproblemen für Switch-1-Titel zu arbeiten; das geht auch aus den veröffentlichten Listen hervor.

So ist geplant, dass einige bisherige Switch-Titel entsprechende kostenfreie Updates erhalten werden, um besser auf der Switch 2 zu laufen. Dazu gehören bislang Super Mario Odyssey und das neuere The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Diese Spiele dürften dann auch über das neue Switch-2-Feature GameShare verfügen.

Die andere, aber auch wesentlich teurere Möglichkeit sind sogenannte Upgrade Packs , die entsprechenden Titel dann auf eine rundum verbesserte Switch 2 Edition anheben. Wie viel ein solches Upgrade genau kosten soll, hat Nintendo bislang nicht bekannt gegeben; günstig wird es wohl aber nicht. Bisher umfasst die Liste der bestätigten Titel mit Switch-2-Upgrade sechs Spiele:

Kirby and the Forgotten Land

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Super Mario Party Jamboree

Metroid Prime 4: Beyond (erscheint 2025)

Pokémon Legends: Z-A (erscheint 2025)

Der Umfang der Verbesserungen unterscheidet sich bei den genannten Titeln wohl jedoch deutlich. Das neue Pokémon-Spiel soll auf der Switch 2 lediglich eine verbesserte Performance mit höherer Framerate erhalten. Metroid Prime 4 bekommt dagegen sogar eine Maus-Steuerung für die neuen Joycons spendiert.

Titel, die nicht auf den oben genannten Listen stehen, sollten übrigens problemlos auf eurer Switch 2 laufen. Und auch wenn eines eurer Spiele unter den unglücklichen 180 ist, gibt es Grund zur Hoffnung.

Nintendo hat bereits angekündigt, ein großflächiges Testprogramm zu starten, um die meisten Switch-1-Titel für den Nachfolger fit zu machen. Auf diese Weise sollen in den kommenden Monaten noch deutlich mehr Spiele in den Genuss eines kostenlosen Kompatibilitätsupdates oder einer dedizierten Switch 2 Version kommen. Ob jedoch wirklich der gesamte Switch-1-Spielekatalog portiert wird, ist bislang unklar.