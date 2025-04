Ist das Bloodborne 2? From Software kündigt brandneues The Duskbloods exklusiv für Switch 2 an

Duskbloods sieht aus wie eine Quasi-Fortsetzung von Bloodborne.

Das große Reveal-Event der Nintendo Switch 2 ist noch keine fünf Minuten her und viele Souls-Fans reiben sich noch immer den Schweiß von der Stirn: From Software bringt tatsächlich ein brandneues Spiel heraus, exklusiv für Switch 2.

Während des Reveals brannte der Livestream-Chat, weil alle dachten: Das wird Bloodborne 2. Doch trotz frappierender Ähnlichkeit trägt das Spiel einen komplett neuen Namen: The Duskbloods.

Schlösser, Züge und Vampire

Der Look bleibt aber ähnlich: Ihr bereist ein düsteres früh-industrielles Szenario, es geht um Blut, groteske Kreaturen und brutale Kämpfe – diesmal jedoch etwas abwechslungsreicher als im strikt viktorianischen Bloodborne.

So sehen wir im Trailer Bahnhöfe, Steampunk-Züge, einsame Schlösser auf Klippen, eine Art Big Ben wie in London, dann wieder Kathedralen, nächtliche Friedhöfe und Dudes mit Gehstöcken. Es steht also fest: Ein idyllischer Spaziergang wird auch dieses Erlebnis hier nicht!

Wer seit 2014 auf ein neues Bloodborne wartet, dürfte also nie so nah an eine echte Fortsetzung herankommen wie mit Duskbloods.

Gemeinsam ins Gras beißen

Allerdings setzt From Software hier den gleichen Trend fort wie bei Nightreign: Das Spiel soll ein Multiplayer-Spiel werden. Was das konkret heißt, wissen wir aktuell noch nicht.

Nintendo hat angekündigt, dass bald ein Blog-Post erscheint, in dem ihr alle Infos zum Spiel bekommt. Wir reichen sie euch nach, sobald verfügbar. Die Rede ist aber klar und deutlich von PvPvE , also dem Kampf sowohl gegen KI-Gegner als auch gegen echte Mitspieler.

Was wir jetzt aber schon wissen: Das Spiel erscheint erst 2026. Ein bisschen Geduld braucht ihr also noch, auch wenn die Nintendo Switch 2 selbst schon Anfang Juli 2025 auf den Markt kommt.

Immerhin erscheint dann auch eine Portierung von Elden Ring für die brandneue Konsole; falls ihr also dringend auf der Suche nach Souls-Futter für eure Nintendo-Konsole seid, dann gibt's direkt zum Launch was zu Mampfen.