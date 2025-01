Xbox Developer Direct: Die wichtigsten Ankündigungen und Trailer im schnellen Überblick

Diesem Typen wollt ihr sicher nicht im Dunkeln begegnen - außer er ist auf eurer Seite!

Das Jahr 2025 hat seine erste Direct-Ausgabe hinter sich. Da sich Nintendo noch bis April Zeit lässt, musste Microsoft in die Bresche springen. Statt Super Mario also der Doom-Guy, statt Nintendo Direct also die Xbox Developer Direct.

Spielefans kann das nur recht sein. Denn die gezeigten Titel für Xbox und PC erscheinen schon in den kommenden Monaten und sehen durch die Bank weg äußerst spannend aus. Wollen wir mal schauen, was gezeigt wurde? Lasst uns loslegen!

Schnellnavigation:

Doom: The Dark Ages

1:07 Doom: The Dark Ages wird ein spielbares Death-Metal-Album und verrät endlich auch den Release

Autoplay

Genre: Ego-Shooter | Release: 15. Mai 2025 | Entwickler: id Software | Im Game Pass: Ja

Wumms! Krach! Peng! Spratzel! Flatsch! Schlörk! Ach, es gibt so viele stumpfe Wörter, um das oftmals ebenso stumpfe (aber spaßige!) Gameplay von Doom-Spielen zu beschreiben, einfach herrlich. In The Dark Ages geht es ebenfalls weniger darum, dass die Geschichte euch mitreißt, sondern dass ihr den Dämonen Arme abreißt.

Diesmal seid ihr nicht auf einer düsteren Mars-Station unterwegs. Stattdessen tummelt ihr euch im … nun ja, nicht weniger düsteren Mittelalter herum. Ansonsten bleibt alles so, wie es ist: Ihr ballert, was das Zeug hält. Untermalt wird die Shooter-Orgie von brachialem Metal. Das ist eines dieser Spiele, von dem ihr eurer lieben Omi nie erzählen solltet, wenn sie euch fragt, was ihr am Computer so treibt.

South of Midnight

3:23 South of Midnight zeigt neues Gameplay und verrät den Release-Termin

Genre: Action-Adventure | Release: 8. April 2025 | Entwickler: Compulsion Games | Im Game Pass: Ja

South of Midnight macht vor allem mit seinem ungewöhnlichen Grafikstil von sich Reden. Das Action-Adventure von Compulsion Games setzt nämlich auf einen Stop-Motion-Look, der vielleicht nicht jedermanns Sache ist, aber auf jeden Fall mal was Neues ist.

Auch spielerisch könnte uns hier ein guter Titel ins Haus stehen. Statt in einer Fantasy-Welt tummelt ihr euch im Deep South herum, also dem südöstlichen Zipfel der Südstaaten der Vereinigten Staaten. Trotz der irdischen Location gibt es allerlei Fantasiewesen, denen sich die Heldin Hazel mit mysteriösen Kräften zum Kampf stellt.

Clair Obscur: Expedition 33

2:55 Copy: Clair Obscur Expedition 33 hat endlich ein Release-Datum – und schon im April geht's los

Genre: Rollenspiel | Release: 24. April 2025 | Entwickler: Sandfall Interactive | Im Game Pass: Ja

Persona-Fans aufgepasst! Nicht nur Atlus kann stylische Rollenspiele mit ungewöhnlichen Menüs entwerfen. Aus Frankreich nähert sich mit großen Schritten ein direkter Konkurrent für Persona 5, der eine der großen Überraschungen 2025 werden könnte.

Das Setting ist außergewöhnlich: Ihr seid ein Mitglied der Expedition 33. Was es mit der Zahl auf sich hat? Einmal im Jahr erwacht die sogenannte Malerin aus ihrem Schlaf und zeichnet eine Zahl. Jeder, der diesem Alter entspricht, stirbt. Und jetzt ratet mal, welche Zahl als Nächstes an der Reihe ist?!

Neben der wunderschönen Grafik lockt vor allem das als Reactive Turn Based beschriebene Kampfsystem. Gefechte laufen rundenbasiert ab, sollen sich aber dank verschiedener Echtzeit-Elemente nicht statisch anfühlen. Wie genau ihr euch das vorzustellen habt, zeigt der obige Trailer.

Ninja Gaiden 4

2:57 Copy: Ninja Gaiden 4 angekündigt - Team Ninja bringt legendäre Action-Serie zurück

Genre: Action | Release: Herbst 2025 | Entwickler: Team Ninja | Im Game Pass: Ja

Eine Wurzelkanalbehandlung ohne Betäubung auf einem thailändischen Hinterhof ertragen oder Ninja Gaiden auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielen? Schwere Wahl! Vor Dark Souls und Co. waren es nämlich die Spiele des japanischen Studios Tecmo, die legendär für ihren brutal hohen Anspruch waren.

Nach über zehn Jahren Schönheitsschlaf kehrt Ninja Gaiden nun zurück. Teil 4 verspricht einen Abstecher in die nahe Zukunft, genauer gesagt in das zerstörte Tokyo. Spielerisch sind die Erfolgszutaten der Serie aber weiterhin vorhanden. Der neue Protagonist Yakumo muss sich also seiner Haut erwehren, indem er zahlreiche Kampftechniken meisterhaft miteinander kombiniert.

Ninja Gaiden 2 Black

1:33 Copy: Ninja Gaiden 2 Black ist ein Remaster mit Unreal Engine 5 und ihr könnt es ab sofort spielen!

Ein besonderes Schmankerl hatte die Xbox Developer Direct ebenfalls noch in petto. Das Remaster des zweiten Teils der Reihe läuft in der Unreal Engine 5 und ist bereits ab sofort erhältlich. Und ihr ahnt es bereits: GamePass-User können auf Xbox und PC direkt loslegen.

Soweit die Zusammenfassung der ersten Xbox Developer Direct des Jahrgangs 2025. Was sagt ihr zu den gezeigten Spielen? Habt ihr schon richtig Bock, mit dem Doom-Guy den Mächten der Hölle einzuheizen? Schmelzt ihr vor Begeisterung über den Grafikstil von South of Midnight dahin? Hofft ihr, dass Ninja Gaiden 4 genauso legendär schwer wird wie die Vorgänger? Schreibt es uns in die Kommentare!