Switch 2: Wenn ihr das acht Jahre alte Zelda: Breath of the Wild kauft, müsst ihr immer noch für die DLCs extra zahlen

Selbst eine vermutlich stinkreiche Prinzessin bricht bei Nintendos Preispolitik in Tränen aus.

Ich warte ein halbes Jahr, dann ist eh Sale.

Hol' ich mir, wenn's im Angebot ist.

In ein paar Jahren krieg ich's für 'nen Fünfer!

Sätze, die ihr vermutlich nie von Nintendo-Fans hört. Denn während PC-, PlayStation- und Xbox-Spieler regelmäßig in den Genuss von großen Rabattaktionen in den jeweiligen digitalen Stores kommen, schauen Gamer aus dem Pilzkönigreich in die Röhre - dahinter steckt übrigens Absicht.

Der Grund: Nintendos hauseigene First-Party-Titel werden auch nach Jahren nicht spürbar günstiger. Wer gehofft hat, dass sich diese Philosophie des Unternehmens mit der neuen Ära der Switch 2 ändert, wird jetzt vermutlich enttäuscht sein.

Wer lange wartet, spart ordentlich zahlt gleich viel

Es bleibt alles so, wie es ist, und es wird sich nichts ändern! Getreu dem Motto eines bekannten RTL-2-Lebemanns hat Nintendo beschlossen, die Switch-2-Edition des acht Jahre alten (!) The Legend of Zelda: Breath of the Wild für stolze 80 Euro anzubieten.

Das ist aber noch nicht alles. Denn zusätzlich zu dem stolzen Verkaufspreis … ach, wisst ihr was? Wir haben ein Meme gebastelt, um es euch zu erklären:

Richtig gelesen: Die beiden DLCs Prüfung des Schwertes und Ballade der Recken ist nicht als Bundle enthalten, sondern kostet nach wie vor zusätzliche 20 Euro. Switch-2-Besitzer müssen also stolze 100 Euronen über die virtuelle Ladentheke wandern lassen, um den acht Jahre alten Launch-Titel der Switch 1 vollständig erleben zu können.

Es gibt aber auch eine günstigere Möglichkeit: Ihr könnt euch die Switch-1-Fassung zulegen, die ihr inzwischen deutlich günstiger in zahlreichen Internet-Shops findet. Obendrauf packt ihr noch den DLC in den Warenkorb, selbst dann dürftet ihr bei nur rund 70 Euro angelangt sein. Das Upgrade auf die Switch-2-Version kostet euch dann schließlich noch einmal 10 Euro.

Ihr seht also: Durch den Umweg über die Switch-1-Fassung könnt ihr zumindest etwas Geld sparen.

Was bietet die Switch 2 Edition von Breath of the Wild?

Verbesserungen gegenüber dem Switch-1-Original sind vor allem auf technischer Seite zu finden. So läuft Breath of the Wild auf der Switch 2 in 4K-Auflösung, wobei nicht bestätigt ist, ob es sich dabei um eine native oder hochskalierte Bildausgabe handelt.

7:18 Auf der Switch 2 könnt ihr bald beide Open-World-Zeldas in einer noch schöneren Variante spielen

Außerdem wird die Bildrate von inkonstanten 30 auf felsenfeste 60 FPS angehoben. Das dürfte maßgeblich dazu beitragen, dass die fantastische Open World noch immersiver wird.

Eine dritte technische Neuerung erwartet euch, wenn ihr die Switch-Online-App auf eurem Smartphone nutzt. Dann erhaltet ihr nämlich Zugriff auf die neue Funktion Zelda Notes. Das ist ein interaktives Helferlein samt Sprachnavigation durch die riesige Welt von Hyrule.

Wir wissen, dass die Gemüter angesichts der Switch-2-Preisdiskussion derzeit ohnehin schon erhitzt sind. Dennoch möchten wir gerne eure Meinung zu diesem speziellen Fall hören:

Findet ihr die Preisgestaltung für die Switch 2 Edition von Breath of the Wild gerechtfertigt oder habt ihr dafür kein Verständnis? Würdet ihr euch in Zukunft regelmäßige und vor allem spürbare Rabatte auf ältere Nintendo-Spiele wünschen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!