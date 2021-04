Link zum YouTube-Inhalt

Mit Synthetik 2 erscheint bald der Nachfolger zu einem eher unbekannten und zugleich gefeierten Top-Down-Shooter bei Steam. Wie das Berliner Entwicklerstudio Flow Fire Games ankündigt, startet der Early Access im Sommer 2021 und hat einige Verbesserungen an Bord.

So soll Synthetik 2 mit Koop für vier Spieler auf dedizierten Servern, Mod-Support, neuen Klassen und einer generalüberholten Grafik aufwarten. Die Kämpfe sollen diesmal komplett in 3D dargestellt werden und durch ein neues Fortschrittssystem noch länger motivieren. Erste Eindrücke vom neuen Look bekommt ihr hier:

Die Macher versprechen »endlose Möglichkeiten, sich zu bewaffnen und anzupassen«. Und auch wenn Action offensichtlich erneut im Vordergrund steht, soll außerdem der Story-Aspekt vertieft werden - in einem sogenannten Universe-Hub sollen Spieler mehr über die verschiedenen Fraktionen, Maschinengötter und Technologien erfahren.

Die Synthetik-Spiele sind in einer alternativen Zukunftswelt angesiedelt, in der Roboter die Welt beherrschen. Die Spieler müssen sich durch Horden von Drohnen, Mechs oder KI-gesteuerten Panzern kämpfen und große Bosse bezwingen, um die Maschinenlegion aufzuhalten.

Synthetik versteht sich dabei als Roguelike, deshalb starten wir nach jedem Tod einen neuen Run unter zufällig ausgewählten Bedingungen. So sieht das Ganze in Aktion aus:

Viel Lob bekam das erste Synthetik für sein ausgereiftes, wuchtiges und befriedigendes Gunplay. Die über 80 Waffen spielen sich allesamt unterschiedlich und lassen sich durch Attachments anpassen. Außerdem gibt es eine ausgefeilte Reload-Mechanik, Effekte wie Ladehemmungen oder Überhitzen, verschiedene Munitionstypen und sogar Headshots - ungewöhnlich für einen Top-Down-Shooter. Heute steht Synthetik bei 95 Prozent positiven Reviews.

