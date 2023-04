16:22 Schon über 100 Stunden versenkt: So gut ist Sun Haven!

Wer unsere Video-Talks oder Podcasts zuletzt eifrig verfolgt hat, kennt Benedict Grothaus von MeinMMO bereits als riesigen Diablo-Fan und eisernen Verfechter von Multiplayer-Spielen.

Doch das Spiel, mit dem er zuletzt am meisten Zeit verbracht hat, war nicht etwa die Beta von Diablo 4 - sondern Sun Haven, eine Art Stardew Valley im Fantasy-Setting - und mit mehr Kämpfen, wenn ihr das möchtet.

Über 100 Stunden hat Benedict seit dem Release in März schon in seinen Bauernhof gesteckt - und in Sun Haven sogar geheiratet! Wie es dazu kam und was Sun Haven für ihn so fesselnd macht, gesteht Benedict in unserem Kurzformat »Was spielst du so?«, das diesmal ausnahmsweise von Micha moderiert wird.

Géraldine hatte keine Zeit, weil sie wahrscheinlich auch schon Sun Haven spielt. Als Fan von Stardew Valley fragt sie sich natürlich vor allem, wie ausgefeilt die Charaktere von Sun Haven ausfallen. Diese Frage hat Micha prompt an Benedict weitergereicht, seine Antwort seht ihr oben im Video oder hört sie im Podcast:

