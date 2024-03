Stardew Valley: Seit 8 Jahren steckt ein beliebter Fehler im Spiel, jetzt geht's ihm an den Kragen

Beim Ernten konntet ihr bisher einen kleinen Trick für höhere Geschwindigkeit benutzen.

Der Release des großen Updates 1.6 für Stardew Valley steht unmittelbar bevor, zumindest auf dem PC. Hier erscheint die neue Version am 19. März 2024 und hat zahlreiche Änderungen und neue Inhalte im Gepäck.

Eine davon teilt der Entwickler jetzt schon auf Twitter: Ein Fehler, der schon seit Release im Spiel war, wird endlich gefixt. Aber viele Spielerinnen und Spieler wussten wohl gar nichts von dem Bug.

Das war schon immer im Spiel?

Um was geht es? Neben dem Säen und Gießen ist in Stardew Valley natürlich auch die Ernte eurer Pflanzen eine wichtige Aufgabe. Wer es dabei besonders eilig hat, konnte sich bislang eines kleinen Tricks bedienen: Lauft ihr beim Ernten von links nach rechts, kommt ihr schneller voran, als wenn ihr von rechts nach links erntet. Laut dem Entwickler ist die Animation in einer Richtung um 100 Millisekunden länger.

Allerdings wird es diesen Unterschied nicht mehr lange geben: Mit Update 1.6 werdet ihr in beide Richtungen gleich schnell ernten. Auf Nachfrage erklärt ConcernedApe, dass die Geschwindigkeit dabei an die schnellere Animation angepasst wird, nicht umgekehrt.

5:31 Stardew Valley - Test-Video zum Bauernhof-Hit auf Steam

Dass dieser Bug überhaupt existiert, war vielen Spielerinnen und Spielern offenbar gar nicht klar: In einem Reddit-Thread zum Thema schreibt etwa spursyspursy: Bitte was, war das etwa seit Tag 1 im Spiel?

Mit seiner Unwissenheit war er offenbar nicht allein, wie schon die über 2.000 Upvotes für den Kommentar zeigen. Aber auch kayesoob ist ziemlich überrascht, und schämt sich:

Nun, ich fühle mich jetzt wie ein Trottel, weil ich immer von rechts nach links ernte. Ich hatte keine Ahnung, dass es diesen Bug gibt.

Einige Fans hatten den Bug allerdings schon früher bemerkt. Manche von ihnen waren sich nicht sicher, ob sie sich den Unterschied nicht doch nur einbilden. Andere nutzten den Unterschied bewusst, etwa um neue Speedrun-Rekorde aufzustellen. Aber bald gibt es mehr Geschwindigkeit für alle.

Falls ihr schon ungeduldig auf das große Update wartet, und gerne die genaue Release-Uhrzeit wissen wollt, müssen wir euch leider enttäuschen. Entwickler ConcernedApe muss nämlich laut eigener Aussage erst einmal seinen Morgenkaffee trinken, und dann das Update auf kritische Probleme testen. Da er in den USA lebt, wird das Update wohl irgendwann am Abend des 19. März aufschlagen.