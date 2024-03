Stardew Valley 1.6 erscheint, sobald der Entwickler »seinen Kaffee getrunken und keine akuten Probleme gefunden hat«

Stardew Valley ist seit dem Release vor acht Jahren bereits massiv gewachsen. Bald wird es noch größer.

Vor zwei Wochen wurde das Release-Datum des nächsten großen Updates für Stardew Valley bekannt gegeben: Am 19. März bringt Patch 1.6 jede Menge Neuerungen für die beliebte Life-Sim. Erstmal allerdings nur für den PC, Konsolen und Mobile-Plattformen folgen etwas später.

Viele Fans warten schon sehnsüchtig auf die Veröffentlichung und wollen wissen, um welche Uhrzeit genau das Update live geht.

Solo-Entwickler ConcernedApe äußert sich dazu ganz gemütlich und scheint sich vom anstehenden Release nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Ist ja auch längst nicht sein erster Ritt.

Bei X (früher Twitter) antwortete ConcernedApe auf eine Nachfrage, das Update komme nach seinem Morgenkaffee raus. Sofern nicht in letzter Minute noch ein Fehler auftritt, den er erstmal beseitigen müsste.

Sobald ich aufwache, einen Kaffee getrunken habe und es kein Last-Minute-Problem gibt, drücke ich auf den Knopf, wenn alles gut läuft, also irgendwann am Morgen. Ich gebe allen Bescheid, wenn es losgeht.

Er lebt in den USA, plant also die Zeitverschiebung von mehreren Stunden ein. Wir sind der amerikanischen Westküste aktuell acht Stunden voraus, das Update wird also eher abends live gehen.

Fans hoffen auf zuverlässige Kaffeemaschine

Bei Reddit loben viele User, dass sich der Entwickler nicht allzu sehr stressen lässt (zumindest nach außen hin). Außerdem drücken einige von jetzt bis zum Release die Daumen, dass die Kaffeemaschine nicht ausgerechnet am Morgen des 19. März ihren Geist aufgibt.

Wieder andere hoffen, dass er keinen Cold Brew trinkt, der erstmal drei Stunden ziehen muss – alles natürlich mit einem Augenzwinkern.

Wer sich Sorgen ums Savegame macht: ConcernedApe hat bereits bestätigt, dass Speicherstände nach dem Update weiter ganz normal funktionieren. Es gibt also keinen Wipe und ihr könnt direkt euer Spiel aktualisieren.

Mit richtigem Namen heißt der Entwickler übrigens Eric Barone. Er hat schon 2012 mit der Arbeit an Stardew Valley angefangen, vier Jahre vor dessen Release. Bis heute hat sich das Solo-Projekt über 30 Millionen Mal verkauft.