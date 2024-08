»Ihr habt euer Spiel zerstört!« - Schwere Pay2Win-Vorwürfe gegen Tarkov-Rivalen Arena Breakout Infinite

Der Extraction-Shooter galt in der Beta noch als aussichtsreicher Tarkov-Konkurrent, jetzt hat er sein Vertrauen verspielt.

Noch vor kurzem wurde der neue Extraction-Shooter Arena Breakout: Infinite in höchsten Tönen gelobt und schien dem Genre-Vorreiter Escape from Tarkov gefährlich zu werden. Jetzt ist auf dem PC der Early Access gestartet und der Shooter sorgt für gegenteilige Emotionen.

Grund dafür sind schwere Pay2Win-Vorwürfe. Auf Reddit häufen sich derzeit die Threads, in denen die vielfachen Bezahlmöglichkeiten im Vordergrund stehen. Es gibt aber auch viele Community-Mitglieder, die sich wundern, weshalb die Spielerschaft überhaupt etwas anderes erwartet hat.

1:08 Tarkov-Konkurrent Arena Breakout: Infinite geht überraschend bald in den Early Access

Das wird kritisiert

Arena Breakout Infinite kann derzeit jeder über die Webseite des Extraction-Shooters kostenlos runterladen und spielen. Wie bei nahezu allen Free2Play-Spielen werdet ihr dann aber natürlich durch Mikrotransaktionen zum Geld ausgeben verführt.

Nur beschränkt sich der Shop dabei nicht auf kosmetische Objekte oder andere nützliche, wenn auch nicht spielentscheidende Vorteile. In Arena Breakout erhaltet ihr für echtes Geld die komplette Palette an Ausrüstungsgegenständen. Hinzu kommen viele weitere Möglichkeiten zum Geld ausgeben. Hier eine Übersicht:

Ihr könnt euch von echtem Geld die Ingame-Währung Koen holen und davon wiederum Waffenteile, Ausrüstung und noch viel mehr kaufen.

Bestimmte Vorteile könnt ihr monatlich dazukaufen, wie etwa mehr Lagerplatz oder einen Schlüsselbund, der Platz im Inventar spart.

Kleine Verbrauchs-Objekte wie die Kommunikatoren, die das Chat-Limit im allgemeinen Chat-Kanal aufheben.

Besondere Koffer, in denen ihr Items lagern könnt, die selbst nach eurem Ableben nicht verloren gehen. Auch die Koffer sind immer nur 30 Tage lang aktiv.

In seiner Summe bekommen Spielerinnen und Spieler also handfeste Spielvorteile gereicht, sofern sie bereit sind, die Geldbörse zu öffnen. Wie in vielen anderen Shops kommt hinzu noch eine krumme Umrechnung von zahlreichen Ingame-Währungen, die verschleiern, was ein Item jetzt eigentlich an echter Währung kostet.

Will ich einen Brustpanzer für 450.000 Koen kaufen, muss ich erstmal 450 Münzen besitzen. Münzen wiederum werden mit Bonds gekauft, also brauche ich 1.000 Bonds für 600 Münzen. 1.000 Bonds wiederum kosten 10 Euro.

Die Fans sind wütend

Jetzt sammeln sich auf Reddit die Beschwerden der Fans. Viele hatten offenbar gehofft, dass die Entwickler bei den MoreFun Studios für die PC-Version von der aggressiven Mobile-Monetarisierung abrücken. Das ist aber nicht passiert.

So eröffnet der Reddit-User Rare_Lifegaurd_4403 einen Thread mit den Worten:

Ihr habt euer Spiel mit Pay2Win zerstört. Ernsthaft, wieso? Falls ihr es nicht wisst, ihr könnt direkt nach dem Tutorial 10 Millionen Koen kaufen. Die sicheren Koffer werden monatlich abonniert. Warum?? Niemand will diesen P2W-Mist. Ich war die ganze Woche auf das Spiel gespannt, ich schließe das Tutorial und den ersten Raid ab, nur um diesen Mist herauszufinden. Ich spiele nicht mehr, bis ihr den P2W-Aspekt entfernt.

Die komplette Frontseite des Subreddits zum Spiel ist derzeit übersät mit Postings, die sich über den Ingame-Shop beschweren. In einem weiteren Thread schreibt G-SW-7892:

Ich war sehr beeindruckt vom Gameplay. Das Spiel sah wirklich nach Spaß aus und nach einer frischen Brise in einem toxischen Markt, der von Escape from Tarkov angeführt wird. Aber was ich auf den sozialen Medien sehen und auf Reddit zeigt mir, dass ABI den toxischen Markt noch schlimmer gemacht hat. Das Spiel ist P2W, ob ihr es wollt oder nicht.

Es gibt aber auch User, die anmerken, dass die Monetarisierung erwartbar war. Immerhin erschien Arena Breakout zuerst als Mobile-Spiel und setzt dort auf das gleiche Bezahlmodell. Diese Ausrede lassen die Fans oft aber nicht gelten. Wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare!