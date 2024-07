The Boys: Die Legende kehrt zurück - Gast-Star kündigt sich für Staffel 5 an

Paul Reiser kehrt als Die Legende in Staffel 5 von The Boys zurück. Bildquelle: Amazon Studios

Der amerikanische Schauspieler und Comedian Paul Reiser (Aliens - Die Rückkehr, Stranger Things), kommt für die fünfte und finale Staffel von The Boys zurück. In der Staffel 3 der Amazon-Serie spielte er einen ehemaligen »Senior Vice President of Hero Management« von Vought America und half Hughie, Butcher und MM, sich an die Fersen von Soldier Boy zu heften.

»Sie schreiben was für mich«

Im Interview mit ComicBook.com verrät Reiser seine Beteiligung an Staffel 5. Der Schauspieler erklärt: »Ja, es gab Gespräche darüber. Ich glaube, es gibt etwas, das sie für mich schreiben.«

Demnach sind die Autoren der Serie dabei, seiner Figur, Die Legende, einen erneuten Auftritt in The Boys zu verschaffen.

Reisers Charakter war der Vorgänger von Madelyn Stillwell (Elisabeth Shue), beide kümmerten sich darum, dass die vielen Verfehlungen der Supes unter den Teppich gekehrt wurden.

In der 3. Staffel taucht die Figur in den Folgen 5 und 7 auf. Er bringt die Boys auf die Fährte von Soldier Boy, indem er ihnen eröffnet, dass der Supe seine ehemalige Partnerin Crimson Countess sucht, um sich für ihren Verrat zu rächen.

»Das ist nicht meine Art von Serie«

Der Schauspieler erklärt im Interview außerdem, dass die Serie eigentlich nicht seinem Geschmack entspricht. Als er das Angebot für die Rolle bekam, hatte er noch nie von The Boys gehört.

Anders als sein Sohn, der als Autor an den Alien-Comics arbeitet und ihm erklärt habe »die Serie ist toll, doch du wirst sie hassen«. Dennoch gab Reiser The Boys eine Chance.

Tatsächlich empfand er die Serie als »wirklich übertrieben«, doch erkannte auch, dass dies nicht dem reinen Selbstzweck dient. Die Serie sei zwar explizit, aber auch »witzig und intelligent«.

Am Ende hat ihn die Rolle vollends überzeugt. Und auch die Tatsache, dass er den Namen »Die Legende« tragen darf.

Was genau Die Legende in Staffel 5 für eine Rolle spielen wird, ist aktuell nicht bekannt. Die Dreharbeiten haben noch nicht begonnen, sehr wahrscheinlich geht es im November 2024 los.