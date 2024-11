The Boys: Pünktlich zum Drehbeginn von Staffel 5 wissen wir so viel mehr zum Serienfinale

Die Dreharbeiten für The Boys Staffel 5 haben begonnen - und somit auch der finale Kampf zwischen Homelander und Butcher. Bildquelle: Amazon Prime Video

The Boys ist zurück: Die Schauspieler rund um Karl Urban (Billy Butcher) und Homelander (Antony Starr) sind wieder am Set!

Mit Beginn der Dreharbeiten gehen gleich mehrere spannende Erkenntnisse zur finalen Staffel 5 einher: der Name der ersten Episode, die Rückkehr eines rehabilitierten Supes und ein Gastauftritt, der übernatürliche Fan-Herzen höher schlagen lässt!

Die erste Folge und ein alter Bekannter

Passend zum Drehstart der fünften Staffel von The Boys teilt der Showrunner Eric Kripke auf der Plattform X den Namen der ersten Folge: Fifteen Inches of Sheer Dynamite (z. Dt.: Fünfzehn Zentimeter reines Dynamit)!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Anscheinend beginnt die finale Staffel gleich mit einem Knall und wirft uns unweigerlich zurück in die Welt der brutalen Supes.

Auch der Schauspieler Laz Alonso (Mother’s Milk) teilte auf Instagram ein Gruppenbild der Besetzung und unterschrieb dieses mit den Worten: »Und einfach so… sind wir wieder da!«

Zwischen den üblichen Verdächtigen wie Jack Quaid (Hughie Campbell), Karl Urban (Butcher), Antony Starr (Homelander) oder Chace Crawford (The Deep) lässt sich auch ein unerwartetes Gesicht entdecken: Jessie T. Usher alias A-Train!

2:36 The Boys: Im neuen Trailer zu Staffel 4 haben sogar Hühner und Schafe Superkräfte ... Moment, was?

Autoplay

Achtung, es folgen Spoiler zu Staffel 4 von The Boys!

Der Supe hatte in Staffel 4 einen Sinneswandel, hinterging Homelander und half Hughie dabei, die Machenschaften des mächtigsten Supes zu verhindern. Letztendlich bekam er aber doch Angst und tauchte erst einmal unter. Offensichtlich kehrt er aber für den finalen Schlag gegen Vought und Homelander zurück!

Eine übernatürliche Reunion

Jetzt noch eine schöne Nachricht für alle Supernatural-Fans: Jared Padalecki wird auch in Staffel 5 von The Boys zu sehen sein! Somit steht er nach vier Jahren endlich wieder mit seinem Co-Star Jensen Ackles (Soldier Boy) vor der Kamera.

Auf einer Fan-Convention plauderte der 42-Jährige Darsteller über sein Auftauchen in der Serie, aber verrät uns natürlich nicht, welche Rolle er übernehmen wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Worum wird es in The Boys Staffel 5 gehen?

Achtung, es folgen erneut Spoiler zu Staffel 4 von The Boys!

Am Ende von Staffel 4 überschlagen sich die Ereignisse: Die Boys werden entführt, Butcher gibt sich seiner bösen Seite hin und der machthungrige Homelander bekommt endlich, was er will. Die fünfte Staffel wird demnach den finalen Showdown zwischen dem Supe und der Gruppe rund um Hughie und Co. darstellen.

Seit dem 25. November 2024 wird gedreht. Die fünfte Season wird demnach aber vermutlich erst Anfang bis Mitte 2026 erscheinen.

Falls ihr euch einen Überblick zu Staffel 5 von The Boys verschaffen wollt, haben wir euch in dem obigen Artikel alle wichtigen Infos zusammengefasst.

Im The-Boys-Universum stehen aber ebenfalls noch Staffel 2 von Gen V (frühestens Mitte 2025) und das angekündigte zweite Spin-Off Vought Rising mit Soldier Boy an.