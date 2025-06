The Expanse: Osiris Reborn - Die wichtigsten Infos auf einen Blick! Release, Plattformen, Gameplay

The Expanse: Osiris Reborn sollten Fans von Mass Effect im Auge behalten.

Eines der größten Highlights des Summer-Game-Fest-Wochenendes war zweifelsfrei The Expanse: Osiris Reborn. Das Rollenspiel kommt von den Leuten, die zuvor mit Spielen wie Pathfinder: Wrath of the Righteous oder Warhammer 40k: Rogue Trader einige der besten Oldschool-Rollenspiele der letzten Jahre abgeliefert haben.

Mit The Expanse wird erstmals ein Action-Rollenspiel angegangen, das zudem dank Unreal Engine 5 auf eine hochwertige Grafik setzt. Das Ergebnis erinnert stark an Mass Effect und hat das Potenzial zum Hit. Wir fassen hier die wichtigsten aktuellen Informationen zusammen.

Alle bekannten Infos zu The Expanse: Osiris Reborn

Release: Wann erscheint Spiel The Expanse: Osiris Reborn?

Osiris Reborn wurde gerade erst enthüllt und befindet sich noch früh in der Entwicklung. Deshalb sind auch noch keine konkreten Release-Informationen bekannt. Wir rechnen frühstens im Jahr 2026 mit dem Rollenspiel - eher später. Sobald neues zum Release enthüllt wird, passen wir diesen Absatz an.

Plattformen: Worauf erscheint The Expanse: Osiris Reborn?

Osiris Reborn wird als erstes Projekt des Studios direkt für PC und Konsolen veröffentlicht. Rechnet zum Release also mit folgenden Plattformen:

PC (Steam / Epic Store / GOG)

PlayStation 5

Xbox Series X/S

Gameplay: Wie spielt sich Spiel The Expanse: Osiris Reborn?

Selbst konnten wir noch nicht in The Expanse: Osiris Reborn reinspielen. Aber es ist jetzt schon klar, dass Owlcat hier von ihrer bisherigen Formel stark abweicht. In der Vergangenheit war das Studio auf Party-Rollenspiele fokussiert, in denen ihr eine große Heldengruppe in strategische Kämpfe führtet. In dem Rollenspiel zu The Expanse liegt der Fokus woanders:

Third Person : Das Spiel setzt vollständig auf eine Schulterperspektive, durch die ihr die Welt von The Expanse erfroscht.

: Das Spiel setzt vollständig auf eine Schulterperspektive, durch die ihr die Welt von The Expanse erfroscht. Deckungs-Shooter : Kommt es zu einem Kampf, spielt sich The Expanse wie ein actionreicher Deckungs-Shooter. Ihr müsst also Schutz in der Umgebung suchen und gleichzeitig aktiv eure Gegner aufs Korn nehmen. Es gibt Physikeffekte und zerstörbare Umgebungen.

: Kommt es zu einem Kampf, spielt sich The Expanse wie ein actionreicher Deckungs-Shooter. Ihr müsst also Schutz in der Umgebung suchen und gleichzeitig aktiv eure Gegner aufs Korn nehmen. Es gibt Physikeffekte und zerstörbare Umgebungen. Zusammenspiel: Ihr steuert zwar stets nur euren eigenen Helden, aber werdet von zwei Gefährten unterstützt. Ihr könnt ihnen Befehle geben und so Kombos auslösen. Dafür eignet sich auch die von euch gewählte Ausrüstung sowie die besonderen Fähigkeiten eurer Figur.

Ihr steuert zwar stets nur euren eigenen Helden, aber werdet von zwei Gefährten unterstützt. Ihr könnt ihnen Befehle geben und so Kombos auslösen. Dafür eignet sich auch die von euch gewählte Ausrüstung sowie die besonderen Fähigkeiten eurer Figur. Rollenspiel: The Expanse wird actionreicher und weniger zahlengetrieben als Pathfinder. Allerdings steckt darin nach wie vor ein echtes Rollenspiel. Ihr erstellt euren eigenen Charakter und verbessert ihn. Außerdem warten jede Menge schwere Entscheidungen auf euch und die Beziehungen zu euren Crew-Mitgliedern stehen im Fokus.

Ein wenig Gameplay gibt es auch schon im Ankündigungstrailer zu sehen:

3:54 The Expanse: Osiris Reborn im Trailer enthüllt - Das ist das neue Rollenspiel der Pathfinder-Macher

Story: Worum geht es in The Expanse: Osiris Reborn?

The Expanse: Osiris Reborn basiert auf der Fernsehserie The Expanse, die zwischen 2015 und 2022 ausgestrahlt wurde. Die Story des Rollenspiels ist dabei in derselben Zeit wie die ersten beiden Staffeln angesiedelt.

Wir befinden uns in The Expanse im 24. Jahrhundert und in unserem eigenen Sonnensystem. Unser Charakter ist ein Söldner, der durch abenteuerliche Umstände zum Kapitän eines hochmodernen Schiffs wird, eine Crew zusammenstellt und das Sonnensystem durchquert.

Damit solltet ihr im Bilde darüber sein, was euch in The Expanse: Osiris Reborn erwartet. Für uns gehört das Rollenspiel zu den spannendsten Titeln der nächsten Jahre, deshalb bleiben wir auf jeden Fall am Ball und finden für euch sicherlich bald noch mehr Informationen heraus. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt!