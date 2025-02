Der Online-Shooter mit der besten Zerstörung im Genre wechselt wohl bald ins Mittelalter

Arena-Kämpfe im schwedischen Mittelalter? Entwickler Embark stellt genau das in Aussicht!

The Finals, der Shooter ehemaliger Battlefield-Entwickler mit bahnbrechender Level-Zerstörung, startet voraussichtlich im Frühjahr 2025 in seine mittlerweile sechste Saison.

In einer Frage-Antwort-Runde mit Fans haben die Entwickler von Embark sich bereits vorab ein wenig in die Karten schauen lassen, was alles für die Zukunft des Arena-Spektakels geplant ist.

Die Pläne für The Finals

Der Produzent Rob Runesson und der Creative Director Gustav Tilleby standen Spielern am 19. Februar auf Reddit in einer AMA-Session (»Ask Me Anything«) Rede und Antwort. Dabei sprachen sie auch erstmals über Pläne für Season 6. Hier sind die wichtigsten neuen Erkenntnisse kompakt zusammengefasst

Mittelalter-Map: Das mittelalterliche Schweden soll ein Schauplatz werden, man schwärmt von der Idee, die Altstadt von Stockholm ins Spiel zu bringen.

Das mittelalterliche Schweden soll ein Schauplatz werden, man schwärmt von der Idee, die Altstadt von Stockholm ins Spiel zu bringen. PowerShift-Modus: Der unerwartet beliebte 5v5-Spielmodus soll in Zukunft auf weitere Maps ausgeweitet werden.

Der unerwartet beliebte 5v5-Spielmodus soll in Zukunft auf weitere Maps ausgeweitet werden. Skins: Separate Skins für Zielvisiere sind in Arbeit, außerdem ein Zufallsgenerator, der Waffen-Skins zwischen den Matches durchwechselt.

Separate Skins für Zielvisiere sind in Arbeit, außerdem ein Zufallsgenerator, der Waffen-Skins zwischen den Matches durchwechselt. Events: Es wurden neue Event-Spielmodi bestätigt, die unterschiedliche Spielstile ansprechen und die physikalische Zerstörung voll ausreizen sollen.

Es wurden neue Event-Spielmodi bestätigt, die unterschiedliche Spielstile ansprechen und die physikalische Zerstörung voll ausreizen sollen. Lore: Die Entwickler wollen künftig mehr Story-Details einbauen und Hintergrundgeschichten für die Gladiatoren, Firmen und Sponsoren erschaffen.

Die Entwickler wollen künftig mehr Story-Details einbauen und Hintergrundgeschichten für die Gladiatoren, Firmen und Sponsoren erschaffen. Community-Wachstum: Embark arbeitet an neuen Marketing-Mechanismen, um mit The Finals neue Spieler weltweit anzusprechen.

1:23 Kostenloser Shooter mit der besten Zerstörung im Genre: The Finals reißt ein neues Level ein

Autoplay

Tolles Spiel, wenig Publicity?

Insbesondere der letzte Punkt dürfte für The Finals von großer Wichtigkeit sein. Denn obwohl der Shooter als Geheimtipp gilt und gute bis sehr gute Wertungen erhielt, lassen Spielerzahlen und auch mediale Aufmerksamkeit sehr zu wünschen übrig.

Publisher Nexon räumte im Sommer 2024 ein, dass The Finals die finanziellen Erwartungen nicht ganz erfüllen konnte. Schuld daran dürfte unter anderem auch sein, dass kaum Trailer und Werbeanzeigen für The Finals geschaltet wurden.

Habt ihr das Free2Play-Spiel ausprobiert? Was haltet ihr von den Plänen für eine Mittelalter-Map? Schreibt uns gern eure Meinung unten in die Kommentare!