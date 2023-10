Ein neuer Shooter hat gerade mehr Steam-Spieler als GTA und Baldur's Gate 3

The Finals ist ein großes Spektakel, das derzeit auf großes Interesse stößt.

Wer einen Trailer zu The Finals schaut, muss damit rechnen, dass sein Gehirn innerhalb weniger Sekunden implodiert. Der Grund: Hier passiert so wahnsinnig viel, dass es einen fast schon erschlägt. Damit sind nicht nur die bunten Effektgewitter gemeint, sondern auch die Möglichkeiten beim Gameplay. Denn der Shooter lässt euch nicht nur … nun ja, ballern halt, sondern packt noch ein paar Ideen obendrauf.

Wollt ihr erst gucken, dann weiterlesen? Schön, hier ist der jüngste Trailer anlässlich des kürzlich erfolgten Starts der Open Beta. Aber beschwert euch im Anschluss bloß nicht, dass wir euch nicht gewarnt hätten!

1:54 The Finals: Der Shooter mit der Mega-Zerstörung ist jetzt für alle spielbar

Schon jetzt ein großer Erfolg auf Steam

Der Beta-Start kann durchaus als Indiz gewertet werden, dass The Finals eine rosige Zukunft bevorstehen könnte. Denn die Zahlen sind bemerkenswert: Laut SteamDB haben in den vergangenen 24 Stunden in der Spitze stolze 267.000 Shooter-Fans reingespielt. Damit lässt The Finals zumindest derzeit sogar Dauerbrenner und Hits wie GTA 5 (161.000 Spieler) und Baldur's Gate 3 (211.000) hinter sich.

Worum geht's in The Finals eigentlich? Grundsätzlich handelt es sich hierbei um einen Multiplayer-Shooter, in dem zwei Teams auf einer Map gegeneinander antreten - so weit, so gewohnt. The Finals zündet in Sachen Spieltempo aber den Turbo und gibt euch einige Möglichkeiten an die Hand, um siegreich aus der Arena zu marschieren:

Zerstörbare Umgebungen: Große Teile der Arenen sollen von euch in ihre Einzelteile zerlegt werden können. Ein Team befindet sich ein Stockwerk über euch? Kein Problem, legt einfach einen Sprengsatz und schon geht es für die Truppe abwärts.

Große Teile der Arenen sollen von euch in ihre Einzelteile zerlegt werden können. Ein Team befindet sich ein Stockwerk über euch? Kein Problem, legt einfach einen Sprengsatz und schon geht es für die Truppe abwärts. Spezialfähigkeiten: Schutzschilder, Barrikaden, eine Art Greifhaken, um euch blitzschnell über die Map zu schleudern - und das war nur ein kleiner Teil der Fähigkeiten, die wir im obigen Trailer zu Gesicht bekommen.

Bei Steam und auf Reddit fallen die Kritiken jedoch noch durchwachsen aus: Zwar wird das flotte Tempo oft gelobt, doch mindestens genauso häufig wird das derzeit offenbar noch stark verbesserungswürdige Balancing kritisiert.

Wenn ihr euch ein eigenes Bild machen wollt, ist das dank der Open Beta ja kein Problem mehr. Auf der Steam-Seite des Shooters könnt ihr euch den Zugang sichern. Oder aber: Ihr lest unsere Preview und schaut euch noch dazu unser eigens aufgenommenes Video an, in dem wir ein ganzes Haus zerlegen:

Habt ihr bereits in The Finals reingespielt? Wenn ja, sind wir natürlich sehr gespannt, was ihr zu dem kommenden Shooter zu sagen habt! Wie gefallen euch Optik, Gameplay und Balancing? Habt ihr nur Gutes zu berichten oder findet ihr euch eher im Lager der negativen Stimmen wieder? Schreibt uns euren Erfahrungsbericht gerne in die Kommentare!