The Old Guard - Charlize Theron wird für Netflix zum Highlander

Netflix widmet sich mit The Old Guard einer neuen Comic-Verfilmung, berichtet Deadline. Für die Hauptrolle konnte man Charlize Theron gewinnen, die sich als Actionstar bereits in Mad Max: Fury Road (2015), Fast & Furious 8 (2017) und Atomic Blonde (2017) eindrucksvoll unter Beweis stellen durfte.

Charlize Theron wird zur unsterblichen Kämpferin

Nun greift sie im Actionfilm The Old Guard erneut zur Waffe und wandelt als knallharte und brutale Kämpferin auf den Spuren vom Highlander - denn sie ist unsterblich. Neben ihr spielt bislang KiKi Layne (Captive State) mit, nach einer weiteren Besetzung wird derzeit noch gesucht.

Die Skydance Produktion von Regisseurin Gina Prince-Bythewood (Cloak & Dagger, Die Bienenhüterin) basiert auf den gleichnamigen Comics von Greg Rucka (Wonder Woman), der selbst das Drehbuch zum Actionfilm schreiben wird.

Wann The Old Guard schließlich auf dem Streaming-Dienst Netflix ausgestrahlt wird, steht noch aus.

The Old Guard Comics von Greg Rucka

Die fünfteilige Vorlage The Old Guard aus dem Jahr 2017 von Image Comics, hierzulande im Splitter Verlag erschienen, handeln von der knallharten Söldnerin Andy und ihr Team aus hartgesottenen Kämpfern, die nur die gefährlichsten Aufträge annehmen - Missionen, an denen jeder andere scheitern würde.

Das hat einen guten Grund, denn die Old Guards sind unsterblich und verfügen über jahrhundertelange Erfahrungen aus allen Kriegen der Weltgeschichte. Im Zeitalter der modernen Technik bleibt ihr Geheimnis jedoch nicht lange unentdeckt und Andy ist ihre Unsterblichkeit langsam, aber sicher leid.