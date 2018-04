Atomic Blonde 2 - Charlize Theron bestätigt Sequel zum Action-Thriller

Seit ihrem Auftritt als Furiosa in Mad Max: Fury Road hat Schauspielerin Charlize Theron Gefallen an der Rolle einer Action-Darstellerin gefunden. So legte sie sich als eiskalte Gegenspielerin in Fast & Furious 8 mit Vin Diesel an und prügelte sich als knallharte Agentin im Actionthriller Atomic Blonde durch das geteilte Berlin Ende der 80er Jahre.

Und obwohl der 30 Mio. Dollar teure Film nur knapp 100 Millionen Dollar weltweit an den Kinokassen einspielen konnte, plant Regisseur David Leitch (John Wick) bereits mit einer Fortsetzung. So bestätigte nun Charlize Theron im Rahmen des San Francisco Film Festival gegenüber IndieWire:

"Ja, wir arbeiten an einem Sequel!"

Wie nun die Fortsetzung aussehen wird und wann sie in Produktion geht, ist noch nicht bekannt.

Atomic Blonde: Charlize Theron prügelt sich durch Berlin

Der Film Atomic Blonde basiert auf dem Graphic Novel »The Coldest City« von Antony Johnston und spielt in Berlin kurz vor dem Mauerfall. Charlize Theron stellt darin die britische Top-Agentin Lorraine Broughton dar, die nach Berlin geschickt wird, um eine gestohlene Liste mit westlichen Undercover-Agenten zu finden. Vor Ort soll sie einen Doppelagenten namens Satchel ausfindig machen. Schon bald bekommt sie es mit gegnerischen Mächten zu tun und kann mit unerbittlicher Härte einem Gegner nach dem anderen ausschalten.

Zur Besetzung gehört neben Charlize Theron (Mad Max: Fury Road), James McAvoy (X-Men, Split), John Goodman (Kong: Skull Island), Eddie Marsan (Ray Donovan), Sofia Boutella (Die Mumie), Toby Jones (Captain America) und Til Schweiger (Inglourious Basterds) dazu.