The Walking Dead will sich ein Beispiel an Marvel nehmen - der Chef träumt von einem großen Serien-Crossover

Es ist längst eine Binse festzustellen, dass es in allen Werken unter dem Banner The Walking Dead an sich gar nicht primär um Zombies geht, sondern mehr um den Kampf der Menschen um Menschlichkeit.

Was indes neu für all die überlebenden Charaktere der Shows sein könnte, deutete nun Showrunner Scott Gimple auf einem Panel während Pressetour der Television Critics Association an: Es könnte zu einem Crossover aller Spin-Offs kommen, wie Screenrant berichtet, die bei dem Panel anwesend waren.

Wir schauen uns das mal näher an!

Marvel und die Avengers als Vorbild?

Aktuelle Geschichten: Momentan laufen zum Beispiel mit The Walking Dead: Daryl Dixon und The Walking Dead: Dead City zwei Spin-Offs und alsbald startet obendrein noch The Walking Dead: The Ones Who Live. Das nennen wir mal ne Menge Wandelnde Tote in einem Satz und im Streaming!

Direkt angesprochen auf die Möglichkeit eines Crossovers antwortet Gimple:

Wenn es also um so etwas geht wie [ein Crossover-Event zwischen den neuen Spin-offs], ja, ich habe Träume davon, das alles zusammenzuführen. Und ich habe kleine Brotkrümel in diese Richtung ausgelegt, aber man weiß aufgrund der Vielfalt nie genau, wann und wie. Ich sage nur: Ich baue diese Wege, aber es könnte auf der Reise dahin alle möglichen Schlenker der Erzählungen geben.

Wenn das so kommt, wäre die Idee an sich natürlich nicht neu. Denn spätestens seit dem Zusammenkommen der Avengers im MCU ist es ein alter Hut, Helden und Schurken in Form solch eines Großevents kollidieren zu lassen.

Zuvor hatten ja auch Captain America, Iron Man und Co. in jeweils mindestens einem eigenen Film ihre Vorgeschichten erlebt. Doch dürfte der Weg bei komplexen Dramaserien wie den Spin-Offs von The Walking Dead kein einfacher sein.

Letztendlich werden wir aber wohl noch eine ganze Weile abwarten müssen, ehe wir erfahren, ob dieser Plan von Gimple tatsächlich umgesetzt wird.

