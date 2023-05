The Witcher 3: Neues Update kommt heute, hier sind alle wichtigen Änderungen auf einen Blick

Das Update behebt unter anderem mehrere Beleuchtungsprobleme.

Hexer Geralt hat sich noch nicht ganz in den Ruhestand verabschiedet. Mit Patch 4.03 bekommt The Witcher 3 heute ein weiteres Update für PC, Playstation und Xbox, das mehrere Fehlerbehebungen und Änderungen enthält. Wir fassen für euch zusammen, welche Neuerungen euch erwarten.

Während das Update für die erwähnten Plattformen heute kommt, müssen Spielerinnen und Spieler auf der Nintendo Switch noch einige Monate warten.

Was steckt in Patch 4.03?

Das Update umfasst vor allem Fehlerbehebungen für Quests und Gameplay, wir listen euch die wichtigsten Fixes und Änderungen kurz auf.

Änderungen für alle Plattformen

Die Hintergrundmusik der Quest Im Schatten des Ewigen Feuers läuft nicht mehr nach Abschluss weiter. Falls der Fehler bei euch besteht, müsst ihr erneut die Novigrad- oder Oxenfurt-Kanalisation betreten.

läuft nicht mehr nach Abschluss weiter. Falls der Fehler bei euch besteht, müsst ihr erneut die Novigrad- oder Oxenfurt-Kanalisation betreten. Option zum automatischen Auftragen von Ölen im Kampf wurde hinzugefügt.

Geralt kann nicht mehr unter Wasser essen oder trinken, ausgenommen sind Tränke und Absude.

Änderungen auf dem PC

Aufploppende Raytracing-Schatten bei der Vegetation wurden behoben.

Das wiederholte Deaktivieren und Aktivieren von Raytracing-Spiegelungen und -Schatten sorgt nicht mehr für Schwarze Schatten am Rand von Objekten.

Abstürze mit bestimmten AMD-Grafikkarten in der DirectX-11-Version wurden behoben.

Beleuchtungsprobleme bei Screen Space Reflections wurden behoben.

Fehler wurde behoben, der violette Spritzer erscheinen ließ, wenn man mit Plötze durch eine Pfütze ritt.

Unterstützung von Intel Xe Super Sampling wurde hinzugefügt (Upscaling-Technologie).

Verbesserte Leistung bei allgemeiner Raytracing-Beleuchtung und Raytracing Spiegelungen.

4:00 Das Next Gen Update für Witcher 3 im Vergleichsvideo

Änderungen auf Konsolen

Auf dem "Plattformübergreifender Fortschritt"-Popup wird nun korrekt angezeigt, mit welchem Konto man angemeldet ist.

Dunkle Streifen oder Schatten auf Geralt bei aktiviertem Leistungsmodus auf der PS5 wurden behoben.

Kurze Hänger und Ruckler beim automatischen Speichern auf Next-Gen-Konsolen behoben.

Leistungseinbrüche auf Next-Gen-Konsolen beim Nutzen der Hexersinne in Beauclair und Novigrad behoben.

Änderungen für PC und Next-Gen-Konsolen

Fehler wurde behoben, durch den manchmal ein Gitter aus Lichtpunkten bei aktiviertem Raytracing erschien.

Spinnennetze ändern nicht mehr die Farbe, wenn man beiaktiviertem Raytracing die Kamera bewegt.

Fehler wurde behoben, durch den Charakter-Texturen während Zwischensequenzen nicht korrekt angezeigt wurden.

Fehler wurde behoben, bei dem der Nebel im giftigen Tal pink statt weiß war. (Quest: Durch Raum und Zeit)

Die Community-Mod Next Gen Script Fixes von Sergeanur wurde hinzugefügt.

Spielt ihr aktuell The Witcher 3? Seid ihr nach dem Next Gen Update vielleicht sogar zum ersten Mal in die Rolle des gealterten Hexers geschlüpft? Oder waren die Verbesserungen und neuen Inhalte ein Grund für euch, zu dem beliebten Rollenspiel zurückzukehren? Welche Änderungen wünscht ihr euch für den nächsten Patch? Schreibt es gerne in die Kommentare!