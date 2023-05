Der Modder hinter The Witcher 3 HD Reworked zeigt, wie er die NextGen-Edition noch schöner machen will

Witcher 3 ist seit Release schon Spielwiese von Moddern, die Erstaunliches aus dem Titel herausgeholt haben.

Manchmal ist die Verbesserung vom Guten immer noch nicht gut genug. Der Modder HalkHogan sieht nämlich anscheinend noch reichlich Potenzial in Sachen Grafikpracht von The Witcher 3: Wild Hunt.

Er arbeitet an einer neuen Fassung seines The Witcher 3 HD Reworked Project , das sich diesmal die offiziell verbesserte NextGen-Edition vornimmt.

Der Modder hat verschiedene Vergleichsszenen der neuen Version in einem neuen Video zusammengestellt:

Tatsächlich waren die Texturen von The Witcher 3: Wild Hunt selbst in der Urversion nie wirklicher Kritik ausgesetzt. Und spätestens mit der NextGen-Edition vom Ende vergangenen Jahres müssen sie sich sogar vor aktuellen Titeln nicht verstecken. Jedoch hatten HalkHogan und andere Hobbyentwickler schon seit Jahren am polnischen Meisterwerk geschraubt.

Modder modden eigene Mod

Der Modder legt dabei Hand an seiner eigenen Arbeit an, denn die Texturen, die die Modelle der neuen Version von The Witcher 3 schmücken, stammen auch von ihm. Sie wurden von CD Projekt Red mit seiner Genehmigung als offiziell erklärt und integriert. Dabei handelt es sich, um genau zu sein, um die Version 12.0, getauft Ultimate .

Das kommende Update wird NextGen heißen und soll irgendwann in der zweiten Jahreshälfte 2023 erscheinen.

Die neue Modversion wird übrigens auch mit der Urversion von The Witcher 3 kompatibel sein. Ihr könnt also auch 1.31/1.32 als Basis nutzen.

Vergleichsbeispiel im Detail: In dieser Szene fallen abseits der weit plastischeren Mauer das neue Seilgewirr und der weniger künstlich wirkende Käfig auf. Vor allem letzterer reagiert nochmal eine Ecke glaubwürdiger auf das von links ins Bild fallende Sonnenlicht.

Neue Version vom Mod Standard

Die kommende Version soll laut HalkHogan aber der finale Feinschliff sein, der dem Spiel noch auf lange Zeit hin ein Dasein als wunderschönes Juwel garantieren soll.