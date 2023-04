The Witcher: Es gibt einen ersten Teaser zu Staffel 3 und ja, Henry Cavill ist noch Geralt

»Hm.« Bildquelle: Netflix

Für Staffel 3 von The Witcher zückt Henry Cavill das letzte Mal die Silberklinge. Danach trennen sich die Wege von Netflix und dem Schauspieler und Liam Hemsworth wird in die Rüstung des grummeligen Hexers schlüpfen. Das ist aktuell noch recht ferne Zukunftsmusik, es muss ja auch erstmal die dritte Season erscheinen.

Staffel 3 noch(!) mit Henry Cavill

The Witcher: Staffel 3 startet im Sommer 2023 auf Netflix - einen konkreten Release-Termin gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Dafür aber ein erstes Teaser-Poster, das (höchstwahrscheinlich) auf einen heutigen Trailer-Reveal vorbereitet. Immerhin deutete der offizielle Twitter-Account hinter der TV-Serie das gestern ziemlich deutlich an.

Das erste offizielle Poster zu Staffel 3 von The Witcher zeigt Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra) und Ciri (Freya Allan) in einer innigen Umarmung miteinander. Mehr zur Handlung und dem Release der neuen Folgen erfahren wir voraussichtlich heute, sobald Netflix tatsächlich einen richtigen Trailer nachliefert.

Die Begeisterung hält sich in Grenzen

Wie ist die Stimmung in der Community? Gelinde formuliert: durchwachsen. In den Kommentaren auf Twitter zeigen sich viele Witcher-Fans eher kritisch und bemängeln weiterhin, dass Henry Cavill die TV-Serie verlässt. Schon bei der Bekanntgabe, dass Liam Hemsworth ab Staffel 4 zum Weißen Wolf wird, erntete Netflix einen kleinen Shitstorm.

Dass Henry Cavill The Witcher verlässt, obwohl es sich dabei ursprünglich um ein Herzensprojekt des Schauspielers handelte, soll sich über die Jahre hinweg angebahnt haben. So hat sich Cavill als großer Fan der Romane von Andrzej Sapkowski und der Spiele von CD Projekt Red angeblich stets für eine vorlagengetreue Umsetzung eingesetzt und sei damit regelmäßig mit den Drehbuchautoren und Showrunnern in Konflikt geraten.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Staffel 3 von The Witcher und allgemein die Zukunft der Serie? Werdet ihr mit Henry Cavills Ausstieg der Netflix-Produktion ebenfalls den Rücken zukehren oder trotzdem weiter gucken? Was hat euch an der TV-Serie bisher gefallen oder auch nicht gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!