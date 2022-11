The Witcher: Fan liefert beeindruckenden Vorgeschmack auf Geralt, Ciri und Co. in der Unreal Engine 5

Was hatten wir diese Woche noch nicht? Eine Unreal-Engine-5-News! Aber seid unbesorgt, denn heute gibt es etwas wirklich Hübsches zu sehen. Genauer gesagt geht es um The Witcher, was an und für sich schon mal gute Nachrichten sind. Außerdem ist dieser Artikel mehr oder weniger die Fortsetzung einer früheren Meldung aus dem August. Was wir damit meinen? Lasst uns ins Detail gehen.

Der YouTube-Kanal CG Adventures hat es wieder getan. Erneut wurden beliebte Witcher-Figuren mithilfe des Metahuman-Features der Unreal Engine 5 nachgebaut, um den zahlreichen Fans einen inoffiziellen Vorgeschmack darauf zu geben, wie der nächste Teil der populären Rollenspiel-Reihe aussehen könnte.

Wenn ihr es schon jetzt nicht mehr aushalten könnt und euch denkt Lesen? Zeigt mir lieber direkt, was Sache ist! , erfüllen wir euch diesen Wunsch natürlich gerne - aber bloß nicht vergessen, im Anschluss hierher zurückzukehren, brav weiterzulesen und zu kommentieren! Eine Einbettung ist vonseiten des Künstlers nicht erlaubt, weshalb ihr dafür kurz auf YouTube wechseln müsst:

Hier geht's zum Video des Künstlers

Eine klare Verbesserung zum ersten Video

Bereits zu Beginn des Artikels haben wir erwähnt, dass dies nicht der erste Versuch von CG Adventures ist, die Witcher-Charaktere in der Unreal Engine 5 darzustellen. Damals überzeugte das Ergebnis aber nur bedingt, vor allem Geralt sah in den Augen vieler Fans alles andere als gelungen aus, trotz des mächtigen Metahuman-Editors.

Meta-was? Mithilfe dieses Features ist es möglich, lebensecht wirkende Gesichter zu erstellen, womit nicht nur hochauflösende Texturen, feine Schattierungen und krause Barthaare gemeint sind, sondern vor allem auch eine realistische Mimik. Vor allem Letztere entlarvt nämlich auch in modernen Titeln oftmals noch jede noch so lebensecht aussehende Figur. Mehr über Metahuman erfahrt ihr in diesem Infoartikel.

Das zweite Video stellt in dieser Hinsicht eine klare Verbesserung dar. In der aktuellen Fassung sieht Geralt wie...nun ja, Geralt aus. Und auch seine Ziehtochter Ciri sowie unseren Lieblingsvampir Emiel Regis Rohellec Terzieff-Godefroy erkennen wir nach ihrem UE5-Facelifting problemlos wieder.

Hier, schaut euch den Geralt-Vergleich an:

Geralt »Version 2« Geralt »Version 1«

Wie Geralt, Ciri, Triss, Yennefer und Co. in ihrem ersten offiziellen Unreal-Engine-5-Auftritt aussehen werden, erfahren wir wohl erst in ein paar Jahren. Dann nämlich soll der nächste Hauptteil der Witcher-Reihe aus dem Hause CD Projekt RED erscheinen. Alle bislang bekannten Infos zu dem Spiel haben wir hier für euch gesammelt:

The Witcher: A New Saga offiziell angekündigt - das ist bislang bekannt

Wie bewertet ihr das neue Video von CG Adventures? Überzeugt euch Geralt nun mehr als in seiner ersten Variante oder kann euch das Gezeigte noch immer nicht ganz zufriedenstellen? Wenn nein, welche Aspekte stören euch? Schreibt uns eure Gedanken hierzu gerne in die Kommentare!