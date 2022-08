Fan-Trailer zu The Witcher: Geralt, Triss und Co. präsentieren sich in der Unreal Engine 5

Der nächste Teil der beliebten The-Witcher-Spielereihe, bislang bekannt unter dem Arbeitstitel The Witcher: A New Saga Begins, wird nicht mehr auf die hauseigene REDengine des Entwickler CD Projekt Red setzen. Stattdessen hat sich das polnische Studio mit Epic zusammengetan und wird die Unreal Engine 5 nutzen, um die Fantasy-Welt des kommenden Rollenspiels bestmöglich in Szene zu setzen.

Derzeit existiert weder offizielles Bild- noch Videomaterial direkt aus dem Spiel, nur ein kurzer Trailer wurde im Rahmen der Ankündigung präsentiert. Ein Fan hat nun sich selbst und anderen einen kleinen Vorgeschmack gezaubert, indem er einige der beliebten Charaktere in die UE5 importiert hat.

Das Metahuman-Feature im Einsatz

Der in dem Fan-Video zum Einsatz kommende Meta Human Creator ist kein Unbekannter, schließlich haben wir bereits Anfang 2021 über die beeindruckenden Möglichkeiten der Technologie berichtet.

Im Fall des The-Witcher-Trailers wurden aber nicht einfach nur Bärte und Frisuren angepappt. Na gut, eigentlich schon, aber das besonders Sehenswerte daran: Die Gesichter entsprechen ihren Vorlagen so gut es geht, da der Ersteller die originalen Meshes aus The Witcher importiert und im Anschluss versucht hat, sie bestmöglich an ihre Pendants aus dem dritten Serienteil anzupassen.

Was ist ein Mesh ? Nein, hier ist nicht die Rede von der US-amerikanischen TV-Serie rund um ein mobiles Feldlazarett. Vielmehr versteht man unter diesem Begriff die Form eines 3D-Objeks, also seine Ausdehnung in einem dreidimensionalen Raum. Es ist oftmals möglich, ein Mesh von einer Engine in eine andere zu übertragen, um sich Zeit und Arbeit zu ersparen und nicht bei null beginnen zu müssen.

Durch den Mesh-Import wirken die Gesichtszüge sehr vertraut. Dennoch sieht das Ergebnis auf den ersten Blick ungewohnt aus, weil die Gesichter des Meta Human Creators grundsätzlich mehr in Richtung Fotorealismus getrimmt sind als es bei The Witcher 3 der Fall ist.

Vor allem das Aussehen von UE5-Geralt wirkt zunächst gewöhnungsbedürftig. Die für ihn typischen Merkmale, weißer Bart und ebenso helle Haare, kommen hier deutlicher zur Geltung. Es wäre interessant zu sehen, wie sein Gesicht mit einer anderen Beleuchtung aussehen würde.

Spätestens bei Olgierd von Everec und Triss Merigold sind die Ähnlichkeiten zur Vorlage dann aber nicht mehr zu übersehen und man bekommt einen richtig guten Eindruck davon vermittelt, wie diese beliebten Figuren in einem zukünftigen Teil der Reihe aussehen könnten, wenn im Hintergrund die Unreal Engine 5 arbeitet.

Wie findet ihr das Gezeigte? Steht ihr auf diesen möglichst realistischen Look oder hättet ihr euch lieber einen anderen Stil gewünscht, der mehr in Richtung der bisherigen The-Witcher-Spiele geht?