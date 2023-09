Heroes of Might & Magic 3 in Unreal Engine 5: Ein Bild reicht, und eine Community gerät ins Schwärmen

Bis heute lässt auch dieses Artwork die Herzen von Fans höher schlagen.

Einst gehörte eine gewisse Reihe, die auf den Namen Heroes of Might & Magic hörte, zu den Großen ihrer Zeit. Dass das lang her ist, bedeutet indes auf keinen Fall ein Abklingen der Gefühle, die viele Fans der Strategie-Rollenspiel-Reihe bis heute entgegenbringen.

Entsprechend begeistert wird ein Post auf Reddit aufgenommen, der einen der ikonischen Stadtbildschirme aus dem wohl beliebtesten Teil der Serie in der Unreal-Engine 5 nachgebaut zeigt.

Heroes of Might & Magic 3 Schloss in der UE5

Es ist nur ein einzelner Screenshot, ein Bild von dem interaktiven Bildschirm zum Auf- und Ausbau eurer Schlossarmee in Heroes of Might & Magic 3. Der originalgetreue Nachbau beeindruckt, denn er zeigt wahrscheinlich die Vision von den meisten Serienfans für ein richtiges Remake des legendären dritten Serienablegers.

Reaktionen der Community

Durch die Bank drückt der Screenshot die richtigen Knöpfe bei der nostalgisch veranlagten Community. Die meisten fühlen sich direkt in ihre Kindheit zurückversetzt. Schwärmend spenden sie Zuspruch für das Werk von Reddit-Nutzer ItsGigachadBabyy. Und manch einer wie Ur-shak möchte sich selbst fest von der transformativen Macht seiner Erinnerung überzeugen:

Exakt, genau so erinnere ich es. (Nein, zeigt mir nicht, wie falsch ich liege.)

Wer den Nachbau dennoch - also komplett entgegen Ur-shaks Wunsch - mit dem Original vergleichen möchte, der oder die schaut einfach mal das folgende Video an, in dem alle Städte in ihrer höchsten Ausbaustufe nacheinander, untermalt vom schönen Soundtrack, gezeigt werden.

Was ist an der HoMM-Serie denn so besonders?

Damals wie heute stellt Heroes of Might & Magic trotz der bei der Allgemeinheit wie den Medien eher mittelmäßig ankommenden Qualität der späteren Serienteile für viele etwas Besonderes dar. Die Mischung aus Rollenspiel mitsamt Items, Fähigkeiten und Zaubern gepaart mit Rundenstrategie auf zwei Ebenen, gewürzt mit einer Prise Aufbau ist auch heute noch selten zu finden.

Vor allem die Teile 3 und 4 nehmen in den Herzen der leidenschaftlichen Community einen speziellen, extra-langfristig reservierten Platz ein.

4:30 Heroes of Might & Magic 3 HD - Test-Video: Geniale Rundentaktik, gut gealtert?

Im obigen Testvideo erzählen wir euch, was die HD-Neuauflage von Heroes of Might & Magic 3 von vor einigen Jahren taugt. Und wer es lieber mit dem wohl besten Quasi-Nachfolger der Traditionsserie versuchen möchte, der guckt sich unseren Test zu Songs of Conquest an, der direkt hierunter verlinkt ist.

Und? Hat der Nachbau in der Unreal Engine 5 auch in euch die Nostalgie geweckt? Oder kennt ihr die Heroes-of-Might-&-Magic-Reihe gar nicht wirklich? Hättet ihr gerne einen neuen Teil der Serie oder füllen andere Titel wie Songs of Conquest diese Lücke im neuzeitlichen Spielregal zumindest passabel für euch aus? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!