Kreuzfahrt in der Unreal Engine 5: So realistisch sahen Wetter und Meer noch nie zuvor aus

Volle Fahrt voraus! Grand Voyage will euch 2024 mit auf Reisen nehmen.

Große Reisen an Bord von erhabenen Wundern der Technik in malerischer Kulisse eingehüllt von prächtigem Wetter- und Lichteffekten? Achja und befeuert wird das ganze von der Unreal Engine 5. Wer Lust hat, mit an Bord zu kommen, sollte sich das digitale, interaktive Erlebnismuseum Grand Voyage für 2024 vormerken.

2:10 Grand Voyage setzt Maßstäbe: Erhabene Schiffe, beeindruckendes Wetter und malerische See dank UE5

Was ist Grand Voyage?

Grand Voyage versteht sich als eine Art begehbares, historisch akkurates, interaktives Museum für Schiffe und Zeppeline, das auch nach Release fortwährend um neue Inhalte erweitert werden soll. Dabei könnt ihr jedes historische Gefährt in drei Umgebungen erkunden, die auch jeweils eigene Klangkulissen, Witterungen oder sonstige Besonderheiten mit sich bringen.

In Werft/Trockendock/Halle: die Geburts- oder auch Wartungsstätte. Zahlreiche Animationen sollen diese geschäftigen Orte zum Leben erwecken.

die Geburts- oder auch Wartungsstätte. Zahlreiche Animationen sollen diese geschäftigen Orte zum Leben erwecken. Am Kai bzw. am Lufthafen: Die jeweils passenden, individuellen Orte sollen historisch korrekt ihren Vorbildern nachgebildet werden. Zudem gibt es Optionen, wie die Besichtigung der Schiffe von der Seeseite aus. Möglich macht dies ein frei steuerbares Motorboot.

Die jeweils passenden, individuellen Orte sollen historisch korrekt ihren Vorbildern nachgebildet werden. Zudem gibt es Optionen, wie die Besichtigung der Schiffe von der Seeseite aus. Möglich macht dies ein frei steuerbares Motorboot. Auf/über der See: Die Urheimat eines jeden Luft(Schiffes).

Die folgende Bildergalerie gewährt einen kleinen Einblick in die Vielfalt der denkbaren Kombinationen von Wetter und Tageszeit. Ersteres ist über vordefinierte Szenarien auswählbar und an der Uhr könnt ihr komplett frei drehen oder sie mit der Echtzeit synchron laufen lassen.

Weitere Bilder und Informationen findet ihr auf der offiziellen Website. Ein ausführliches Video zu dem Titel, begleitet vom Creative Director, gibt es auf dem Youtube-Kanal des Projektes.

Und wer sich wundert: Luftschiffe und Ozeanliner? Das ist aber eine seltsame Kombi, der irrt. Historisch und praktisch betrachtet ähneln sich beide Arten von Schiffen . Sie verlebten auch ihre jeweiligen goldenen Zeitalter, teils parallel zueinander.

Wer steckt hinter Grand Voyage?

Federführend verantwortlich ist der Australier Mike Brady, der als Creative Director fungiert. Der studierte Industriedesigner ist von Kindheit an riesiger Schiff-Fan und machte seine Leidenschaft mit Oceanliner Designs zum Beruf. Er zeichnet zum Beispiel Illustrationen für Medien aller Art.

2021 startete er seinen Youtube-Channel rund um Schiffe. Inzwischen hat er mehr als 300.000 Abonnenten und ein kleines Team um sich gesammelt, mit dem er gemeinsam Grand Voyage entwickelt.

...und von innen Zeppelin von außen

Wann und wo soll Grand Voyage erscheinen?

Grand Voyage (derzeit in Alpha) soll 2024 ausschließlich für den PC erscheinen und online bei einem digitalen Provider erhältlich sein. Wer damit genau gemeint ist, lässt sich nur spekulieren, aber Steam ist sicher denkbar. Genauerer Zeitraum oder Preis sind auch noch nicht bekannt.

Was ist zum Release enthalten? Was kommt bald danach hinzu?

Auch in einem von der tiefstrehenden Sonne in Szene gesetzten Trockendock macht die Lakonia einiges her.

Beim Release könnt ihr frei das Kreuzfahrtschiff TSMS Lakonia sowie den Ozeanliner RMS Empress of Ireland erkunden. Etwas später, aber recht nah am Release soll der Zeppelin R101 hinzugefügt werden. Informationen zu allen drei (Luft)schiffen findet ihr hinter dem Namen verlinkt auf Wikipedia.

Habt ihr eure sprichwörtlichen Siebensachen schon in den Seesack gepackt? Das Schiff am Hafen wartet! Spricht euch das Konzept der stetig wachsenden Bibliothek an Schiffen und Zeppelinen in Werft, am Kai und auf See an oder ist für euch schlicht nur ein aufwendiger Modelviewer mit schickem Wetter? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken zu dem Projekt gerne in die Kommentare!