Unreal Engine 5: Erstaunliche Clips zeigen, wie nah Computergrafik der echten Welt ist

Was mit Epics Engine alles möglich ist, wirkt fast schon (Un)real.

Ist das real oder doch nur virtuell? Diese Frage müssen wir uns zwar noch(!) nicht am laufenden Band stellen, die Unreal Engine 5 hat aber schon jetzt das Zeug für wahrlich beeindruckende Tech-Demos.

Auf X (ehemals Twitter) postet der User Linus Videos, die auf Epics Engine basieren. Unter dem Motto Not really real teilt er folgenden Clip:

Was sehen wir? Eine riesige Schlucht wird mit wunderschönen Lichteffekten in Szene gesetzt, einzelne Kieselsteine liegen am Boden und auch Grashalme sind zu sehen, die durch einen leichten Luftzug in Bewegung gesetzt werden. Die Kamera wackelt etwas, weil die Bewegung von einer VR-Kamera kommt, wie Linus in den Kommentaren verrät.

Der zweite Clip ist nicht weniger beeindruckend: Ein brennendes Auto sieht so realistisch aus, dass die Täuschung auf den ersten Blick verblüfft. Als dann aber der Mauszeiger mit einem rosafarbenen Objekt ins Bild gezogen wird, verschwindet die Illusion. Denn die Rauchschwade, die aus dem Wrack aufsteigt, reagiert auf das Objekt.

Der letzte geteilte Clip ist etwas rasanter: Hier verfolgt die Kamera drei Süßigkeiten, die auf einem zugefrorenen See entlangrutschen. Auch mit schnellen Bewegungen kann die Unreal Engine 5 also umgehen - vorausgesetzt, der PC hat genügend Leistung.

Gibt's so eine Grafik auch in Spielen?

Die Clips sind teils schon zwei Jahre alt, trotzdem gibt es bislang keine richtigen Spiele, die mit so einer Grafik daherkommen. Einer der Gründe ist offensichtlich: Die meisten PCs können da einfach nicht mithalten.

Die Dschungel-Demo Electric Dreams Environment überzeugt beispielsweise mit wunderschönem Dickicht, braucht aber auch starke Hardware - und da könnt ihr noch gar nichts richtig spielen, sondern nur lediglich herumlaufen.

KI, Sound, Physik, die Eingaben des Spielers und viele weitere Aspekte eines Spiels, die Rechenleistung verbrauchen, sind hier noch gar nicht am Start. Der verbrauchte Speicherplatz ist dann noch ein ganz anderes Thema.

22:01 Beste Grafik 2024 - Vorschau auf die schönsten Spiele des Jahres

Es gibt aber bereits phänomenal schicke Spiele in der Unreal Engine 5: Tekken 8 zum Beispiel setzt zwar nicht auf Realismus, die Grafik ist aber dennoch mehr als einen Blick wert. Mit Hellblade 2 kommt schon in wenigen Monaten einer der absoluten Grafikkracher des Jahres heraus. In obigem Video seht ihr weitere Augenweiden 2024.

Außerdem sollten dann noch die sogenannten Bodycam-Shooter wie Unrecord nicht unerwähnt bleiben, die einen besonders hohen Stellenwert auf Realismus legen. Ob die zum Release dann aber auch spielerisch überzeugen können, muss sich natürlich noch zeigen.

Andere Engines sollen hier aber natürlich nicht kleingeredet werden. Beispielsweise hat Remedy’s hauseigene Northlight Engine im vergangenen Jahr bei Alan Wake 2 ordentlich die Muckis spielen lassen.