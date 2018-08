Top Gun 2 - Besetzung mit Tom Cruise und Val Kilmer steht fest

Der Kultfilm Top Gun (1986) mit Tom Cruise erhält nach über 30 Jahren eine Fortsetzung. Während seit einigen Wochen schon die Dreharbeiten zum Sequel Top Gun 2: Maverick unter der Regie von Joseph Kosinski (Oblivion) laufen, steht nun fest, wer sonst noch alles mitspielen wird.

Besetzung mit Tom Cruise, Val Kilmer und Miles Teller

Neben Tom Cruise als Pete 'Maverick' Mitchell der US-Navy, gibt es ein Wiedersehen mit Val Kilmer als seinen alten Rivalen Iceman aus dem Original-Film. Schauspieler Miles Teller stellt Bradley Bradshow dar, der Sohn von Mavericks tödlich verunglücktem Kumpel und Copiloten Goose (Anthony Edwards). Die weibliche Hauptrolle geht an Jennifer Connelly.

In weiteren Rollen spielen Glen Powell (The Expendables 3), Thomasin McKenzie (Leave No Trace), Jay Ellis (Insecure), Bashir Salahuddin (Glow), Danny Ramirez (The Gifted), Monica Barbaro (UnREAL), sowie Charles Parnell (The Last Ship) als Admiral mit.

Top Gun 2: Maverick wird zum Ausbilder

Im Sequel wird Tom Cruise zum Ausbilder bei Top Gun und bringt einer neuen Generation von Kampfpiloten der US Navy seine Tricks bei. Wie schon das erste Bild zum Drehstart beweist, darf davon ausgehen, dass er auch selbst wieder im Cockpit eines Kampfjets Platz nehmen wird.

Kinostart im Juli 2019

Top Gun 2: Maverick ist für den 11. Juli 2019 in den Kinos angekündigt, ein US-Start findet ein Tag später statt. Bis wir einen ersten Trailer zu Gesicht bekommen, wird es wohl noch eine Weile dauern.