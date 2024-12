Wem Trading in Path of Exile 2 zu kompliziert ist, sollte Sidekick ausprobieren

Exalted Orbs sind in Path of Exile 2 eine begehrte Handelswährung. Mit dem Sidekick Tool werdet ihr garantiert den einen oder anderen verdienen.

Wir haben es euch ja bereits erklärt, aber wer sich das Leben in Path of Exile 2 deutlich erleichtern will, der nutzt das komplexe Handelssystem, um seinen Charakter schrittweise zu stärken.

Doch während es noch recht machbar ist, passende Upgrades für die eigene Klasse zu finden, wird es kniffliger, wenn es ans Verkaufen geht. Schließlich stellt sich die Frage: Welche der mühsam gesammelten Items sind überhaupt etwas wert? Und wie findet ihr das schnell und zuverlässig heraus, ohne euch stundenlang in Preisvergleichen zu verlieren?

Hier kommt Sidekick ins Spiel – ein hilfreiches Tool, das euch den Handel in Path of Exile 2 wirklich deutlich erleichtert und spürbar schneller macht.

24:29 Path of Exile 2 ist (fast) genau, was sich Maurice gewünscht hat

Autoplay

So hilft euch Sidekick beim Trading

Sidekick bringt eine klare Stärke mit: Es ermöglicht euch, ohne großen Aufwand fundierte Entscheidungen über eure Items zu treffen. Für euch bedeutet das weniger Zeit mit umständlichem Preisvergleich und mehr Fokus auf das, was wirklich zählt – das Looten und Leveln!

So funktioniert es:

Nach der Installation könnt ihr Sidekick (hier geht's zum Download) per Hotkey (Strg + D) aufrufen, während ihr euch im Spiel befindet und den Mauszeiger über ein Item euer Wahl platziert.

Das Tool analysiert jetzt die Werte eures markierten Items und vergleicht sie mit aktuellen Preisen aus der Community.

Anhand der Ergebnisse könnt ihr jetzt entscheiden, ob ihr das Item auf dem Marktplatz anbieten wollt oder es doch lieber beim Händler entzaubert.

Dieses Vergleichsfenster lässt euch den Preis eures Items (links) mit ähnlichen Gegenständen auf dem Markt (rechts) vergleichen.

Besonders praktisch: Mit dem Tool spart ihr euch, alle Affixe auf euren Items von Hand in die Suche auf der offiziellen Handelswebsite einzugeben, um euren potenziellen Schatz mit der aktuellen Marktlage zu vergleichen.

Wenn ihr also in Path of Exile 2 das meiste aus eurem gefundenen Loot herausholen wollt, aber nicht sicher seid, ob euere Items etwas wert sein könnten, lohnt sich ein schneller Preis-Check mit dem Sidekick-Tool. Das Programm funktioniert übrigens auch in Path of Exile 1 und bietet da viele weitere Funktionen - unter anderem könnt ihr Endgame Maps auf gefährliche Modifkatoren prüfen.