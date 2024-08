Stresstest mit 100 TVs und 10.000 Stunden Laufzeit: Eine Art von Fernseher geht besonders schnell kaputt

LCD oder OLED, wer knickt zuerst im Dauertest ein? (Bild: 8th - adobe.stock.com)

Wenn es um Produkttests geht, ist die amerikanische Tech-Seite rtings eine bekannte Größe. In einem Langzeittest hat die Redaktion nun 100 Fernseher jeweils über mindestens 10.000 Stunden laufen lassen.

Eine Erkenntnis: Dünne LCD-TVs, die auf Edge-LED/Edge-Lit setzen, geben schneller den Geist auf als Fernseher mit einer anderen Hintergrundbeleuchtungstechnologie.

Darum ist das wichtig: Edge-LED-Geräte gehören mit zu den dünnsten und günstigsten TVs auf dem Markt. Das macht sie so beliebt. Der nun nahegelegte Umstand, dass sie womöglich schneller kaputtgehen, könnte den einen oder anderen Käufer dazu bewegen, zu einem teureren – und langlebigeren – Gerät zu greifen.

Im Detail: Im Dauerlauf von mehreren Marken und mit etlichen Fernsehern unterschiedlichster Technik zeigten Edge-LED-LCDs besonders schnell folgende Merkmale verringerter Haltbarkeit:

verzogene Reflektorbleche

gerissene Lichtleiterplatten

eingebrannte Leuchtdioden

So wurde getestet: In einer Halle wurden Fernseher unter Dauerbelastung laufen gelassen. Insbesondere durch die erhöhte Helligkeit waren die TVs permanent an der Belastungsgrenze, was unter anderem für erhöhte Hitzeentwicklung sorgte.

10.000 Stunden Laufzeit entsprechen ungefähr sechs Jahren in einem typischen, US-amerikanischen Haushalt, so rtings. Das sind etwa 4,5 Stunden pro Tag.

Das Video mit den Erkenntnissen seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Laut rtings zeichnete sich bereits früh ein Trend ab, was LCD-TVs mit Edge-LED-Beleuchtung betrifft:

Von 82 LCD-Geräten (die restlichen 18 waren OLEDs), zeigten über 25 Prozent Gleichmäßigkeitsstörungen bei der Ausleuchtung.

Sieben von elf Edge-LED-TVs wiesen ebendiese Störungen auf – das entspricht 64 Prozent.

Zum Vergleich: Nur 14 von 71 Fernsehern mit Full-Array Local Dimming (FALD) und andere TVs mit direkter Hintergrundbeleuchtung haben dieselbe Störung. Das entspricht lediglich 20 Prozent.

Hintergrundbeleuchtung erklärt Alle Arten von Local Dimming erklärt: Warum es so wichtig für die Bildqualität eures TVs ist von Maxe Schwind

Die Fehler traten teilweise sehr früh im Test auf. Drei der oben genannten sieben Edge-LEDs zeigten die Verformung bereits bei der 2.200-Stunden-Marke.

Wie sich der Langzeittest auf die Elektronik und Panels auswirkt, seht ihr im Artikel von rtings.

Maxe Schwind Meinung des Experten: Der Stresstest von rtings bestätigt mich weiterhin darin, von Edge-LED-Fernseher abzuraten. Nicht, dass es keine passablen Geräte wären, aber die Ergebnisse erinnern mich an einen beliebten Spruch aus dem Volksmund:



Wer billig kauft, kauft doppelt.



Helligkeit und Hintergrundbeleuchtung sind bei Fernsehern wichtige, aber häufig übersehene Komponenten. In diesem Artikel warne ich vor dem Kauf von großen und günstigen TVs – und die Testergebnisse von rtings geben mir recht. Auch der erste Punkt in dieser Beratung zu großen TVs spricht diesen Aspekt an.



Achtet beim Kauf eines neuen TVs also im Bestfall darauf, FALD oder direkte Hintergrundbeleuchtung zu kaufen – oder natürlich OLED, wenn der Geldbeutel es hergibt. Wie da die Einbrennergebnisse ausfallen werden, bleibt aber noch abzuwarten.

Ihr sucht nach einem neuen Fernseher? Werft gerne einen Blick in unsere TV-Kaufberatung.

Ein Test mit 100 TVs, die jeweils über 10.000 Stunden laufen, zeigt: Edge-LED-Fernseher gehen schneller in die Knie als andere Geräte. Wundert euch diese Erkenntnis aus dem Test? Was haltet ihr vor vom Stresstest von rtings? Auf welche Technologie setzt ihr daheim mit eurem Fernseher? Schreibt eure Meinung und Erfahrungen gerne in die Kommentare.