Der französische Spiele-Publisher Ubisoft gab auf der gamescom 2019 bekannt, künftig seine deutschen Studios stärken zu wollen. Dafür werden die Niederlassungen Düsseldorf und Mainz des Entwicklers Blue Byte in Ubisoft Düsseldorf und Ubisoft Mainz umbenannt, heißt es via Pressemitteilung.

Diese stärkere regionale Repräsentation soll auch dazu beitragen, lokale Talente anzuziehen. Ubisoft sehe das Potenzial, die Mitarbeiterzahl in den deutschen Studios in den kommenden Jahren zu verdoppeln.

Managing Director der deutschen Ubisoft-Studios Benedikt Grindel äußerte dazu:

"Wir möchten, dass unsere drei Studios in Berlin, Düsseldorf und Mainz ihre eigenen lokalen Identitäten prägen und weiter ausbauen, da unsere Mitarbeiterzahl in Deutschland sich in kurzer Zeit verdoppeln könnte.



Wir sehen das Potential, bis Ende 2023 auf mehr als 1.000 Entwickler zu wachsen. Wir haben sehr ambitionierte Pläne für unsere existierenden und zukünftigen Projekte und suchen dafür kreative Talente aus allen Bereichen der Spielentwicklung."