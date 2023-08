Überraschung bei den gamescom Awards 2023: Favorit geht leer aus, Zelda dominiert

Armored Core 6 ist verflucht gut, für einen gamescom Awards hat's aber nicht gereicht.

Eigentlich schien es so, als hätte Armored Core 6 die Konkurrenz schon längst abgehängt: Das hochgelobte Mech-Actionspiel von From Software war in sieben von insgesamt 16 Kategorien nominiert worden und galt als klarer Favorit. Doch bei der Verleihung kam es anders.

Als großer Sieger geht jetzt Zelda: Tears of the Kingdom vom Platz: Das Nintendo-Rollenspiel räumte in vier Disziplinen ab, darunter die Preis für das beste Gameplay. Bei den PC-Spielen konnte sich der kommende Koop-Raubüberfall-Shooter Payday 3 durchsetzen.

Einen anteiligen Preis kassierte From Software dann aber doch noch ein: Die Kategorie »Best of Show Floor« für den coolsten Messeauftritt ging an den Publisher Bandai Namco (Armored Core 6, Park Beyond, Sand Land, Tekken 8).

Alle Sieger der gamescom Awards 2023

1:20 Payday 3: Bei der gamescom fliegen die Fetzen - hier der neue Gameplay-Trailer

Preise für die kleinen Stars

Dass es sich lohnt, auch abseits des Mainstreams nach neuen Spielen zu suchen, bewies dieses Jahr auch die Indie Arena Booth, wo 2023 mehr als 130 potenzielle Geheimtipps zu entdecken waren. Hier fand eine eigene Preisverleihung statt.

Die Sieger sind:

Über die Links geht's direkt zur Steam-Seite der Indie-Hits.

