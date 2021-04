Umfrage: Netflix, Prime & Co. - Wo streamt ihr Serien und Filme?

Das Angebot an Streaming-Diensten ist groß. Egal ob Netflix, Amazon, Apple, Disney oder jemand anders: Alle Anbieter haben verschiedenen Angebote und Schwerpunkte, die sie besetzen, um uns zu sich zu locken. Doch auf welche oder welchen von ihnen setzen PC-Spieler?

Dieser Frage wollen wir gerne einmal nachgehen und haben dazu eine Umfrage aufgesetzt, bei der ihr so viele Antworten geben dürft, wie wir Anbieter aufgelistet haben:

Zu Gunsten der Übersicht haben wir uns in der Umfrage nur auf die bekanntesten beschränkt und Nischen-Angebote wie Anime-Streaming-Dienste oder reine Sportsender außen vor gelassen. Gerne dürft ihr uns aber in den Kommentaren mitteilen, welche Streaming-Dienste ihr über die oben angegebene Auswahl hinaus nutzt.

Spannend ist natürlich auch, warum ihr euch für die einzelnen Streaming-Dienste entschieden habt und welche Filme und Serien ihr euch grundsätzlich gerne anseht. Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Neu bei Netflix, Disney Plus und Amazon Prime

Für einige der Anbieter listen wir euch jeden Monat auf GameStar.de die neu hinzukommenden Filme und Serien des jeweiligen Dienstes auf, damit ihr immer einen bequemen Überblick habt.

Für Mai 2021 ist beispielsweise für Netflix schon die zweite Staffel der Kurzfilm-Serie »Love, Death & Robots« angekündigt, auf die sich auch viele GameStar-Leser freuen, wie die Kommentare unter dem Trailer zeigen. Die vollständige Liste aller Netflix-Neuerscheinungen im Mai findet ihr hier:

69 5 Mehr zum Thema Neu auf Netflix im Mai 2021

Auch bei Disney Plus kennen wir die Neulinge für den Mai schon. Hier erwartet euch vor allem neues Futter aus dem Star-Wars-Universum in Form von »Star Wars: The Bad Batch«. Hier dreht sich alles um eine Gruppe experimenteller Klone, die mit den Folgen der Klonkriege zurecht kommen müssen. Die Animationsserie spielt zwischen Star Wars: Episode 3 und 4.

Wie es mit dem Krieg der Sterne sonst auf der Leinwand und dem Bildschirm weitergeht, lest ihr in unserer Übersicht aller Star Wars Filme und TV-Serien. Und was ihr sonst noch im Mai bei Disney Plus schauen könnt, findet ihr in dieser Liste:

26 4 Mehr zum Thema Neu auf Disney Plus im Mai 2021

Für Amazon Prime gibt es noch keine Liste für den Mai. Erfahrungsgemäß kommt die aber auch immer erst einige Tage vor Monatsende reingeflattert. Seit April könnt ihr bei Amazon aber das Spinn-off zur Fast-and-Furious-Reihe »Hobbs & Shaw« sehen.

Sind die oben genannten Serien für euch ein Grund für oder gegen einen Streaming-Dienst? Wünscht ihr euch neben dem aktuell vorherrschenden Angebot noch andere oder weitere Dienste? Schreibt es uns doch in die Kommentare.