Umfrage: Wie viel Geld gebt ihr für ein Smartphone aus?

In der Welt der Smartphones gibt es nahezu für jeden Geldbeutel ein passendes Gerät. Von Low-Budget bis High-End ist alles dabei. Allerdings müsst ihr auch gewillt sein, das Geld entsprechend locker zu machen.

Die persönliche Schmerzgrenze könnte bei einer derartigen Anschaffung kaum weiter auseinandergehen. Und an dieser Stelle seid nun ihr gefragt! Denn wir wollen von euch wissen: In welchem Preisrahmen bewegt ihr euch beim Kauf eines neuen mobilen Begleiters?

Neues Smartphone - wie teuer darf es sein?

Ähnlich wie in anderen Branchen sind auch bei Smartphones keine Grenzen gesetzt. Das teuerste Smartphone der Welt trägt den Namen Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond und kostet wohl ungefähr stolze 48,5 Millionen US-Dollar. Diese Preisklasse soll unsere Umfrage natürlich nicht abbilden:

Die Gründe für einen Smartphone-Kauf können vielfältig sein. Abhängig von Hersteller und Modell werden die mobilen Endgeräte zwischen zwei bis fünf Jahren mit (Sicherheits-)Updates versorgt. Hinzu kann auch der Akku mit der Zeit Jahren schlappmachen und nicht mehr so viel Power mitbringen wie am ersten Tag.

Im aller schlimmsten Fall fällt euch das lieb gewonnene stück Hardware auch noch zu Boden und lässt sich nicht mehr bedienen. Das Resultat aller Szenarien: Früher oder später steht eine Neuanschaffung vor der Tür.

War eure Antwortmöglichkeit in der Umfrage nicht dabei? Gibt es zu eurer Antwort weitere Anmerkungen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Wir sind sehr gespannt, was ihr uns zu diesem Thema zu sagen habt.