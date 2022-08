Diablo 4: Was haltet ihr vom Season Pass und dem Ingame Shop?

Im Quartalsbericht vom August 2022 sprach Blizzard ausführlich über Diablo 4. Neben einer Erklärung, wie die einzelnen Seasons funktionieren werden und welche Inhalte und Verbesserungen ihr erwarten könnt, schrieb das Studio unter anderem auch ausführlich über das geplante Monetarisierungsmodell des Action-Rollenspiels.

Grob zusammengefasst soll es passend zu jeder vierteljährlichen Saison einen Season Pass geben, der sich in eine kostenlose und eine Bezahlstrecke teilt, wobei die Premium-Strecke logischerweise mit mehr und besseren Belohnungen aufwartet als das kostenlose Pendant. Etwa in Form von kosmetischen Rüstungen und Währung für den Ingame Shop. Erfahrungsbooster soll es hingegen nur im kostenlosen Teil des Passes geben. Mit ähnlichem Fokus will auch der Ingame Shop an den Start gehen. hier sollt ihr ausschließlich kosmetische Gegenstände kaufen können und keine Spielverbesserungen.

Wenn euch interessiert, was sonst noch im Quartalsupdate stand, findet ihr weitere Informationen hier:

180 6 Diablo 4 Blizzard spricht über Seasons, Shop und Pay2Win-Sorgen

Natürlich laufen bereits sämtliche Kommentarspalten und sozialen Netzwerke heiß mit Meinungen, Sorgen und Hoffnungen zum angekündigten Shop und Season Pass. Viele befürchten, dass Blizzard ähnlich wie beim Free-to-Play-Ableger Diablo Immortal aus beinahe jeder Spielmechanik eine Monetarisierungsoption macht, die sich schlussendlich massiv auf den Spielspaß auswirkt, wie auch Maurice in seinem Video bemängelt.

Deswegen wollen wir die Gelegenheit nutzen, um euch zu Blizzards Diablo-4-Plänen zu befragen: Was haltet ihr davon? Findet ihr den Fokus auf rein kosmetische Items okay oder stört euch bereits, dass es überhaupt solche Möglichkeiten in einem Spiel gibt, dass nicht Free-to-play auf den Markt kommt?