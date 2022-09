Spielzeit: Wie lange spielt ihr wöchentlich?

Spiele werden immer größer, länger und langlebiger. Zwischen Open-World-Epen, Abo-Services und unzähligen Gratis-Aktionen haben wir oftmals mehr Spiele, als wir je bewältigen können. Wir fangen an, von einem Pile of Shame zu sprechen, den wir nur noch mit Psychologen-Tipps bekämpfen können und betrachten Zeit als kostbares Gut. Hinzu kommen riesige Service-Games, Season-Pässe oder das nächste Anno-Update, das uns schon wieder zurück auf die Insel holt.

Diejenigen unter uns, die schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben und schon früh angefangen haben zu spielen, kennen das vielleicht noch: Früher hatten wir viel Zeit aber kein Geld für Spiele, jetzt ist es oftmals umgekehrt. Deshalb wollen wir von euch in einer Umfrage wissen, wie viel Zeit ihr euch pro Woche nehmt, um dem schönsten Hobby der Welt zu frönen:

Dabei meinen wir natürlich nicht nur die Zeit, die ihr mit dem Spielen vor dem PC verbringt. Dank Konsolen, Smartphones oder auch dem Steamdeck, müssen wir zum Spielen nicht mehr zwangsläufig am Schreibtisch vor dem Rechner sitzen. Solltet ihr in dieser Umfrage wenige Spielstunden angegeben haben, haben wir für euch eine ganze Menge spannender Empfehlungen.

Wie wäre es beispielsweise mit den 26 besten und gleichzeitig kurzen Rollenspielen. Wusstet ihr etwa, dass ihr den famosen GameStar-Liebling Disco Elysium in unter 30 Stunden durchspielen könnt? Oder falls es euch doch mal in die große weite Welt zieht, haben wir ganze 33 Open-World-Spiele auf Lager und nein, nicht alle sind wie Far Cry 4, dass ihr theoretisch sogar in 10 Minuten durchspielen könnt (Achtung, Spoiler!). Alternativ haben wir auch im großen MMO-Vergleich geschaut, welches von den großen Mitspielern mit eurer Zeit am produktivsten umgeht:

23 4 MMORPG-Vergleich Welches ist 2022 das beste für alle mit wenig Zeit?

Schreibt uns daher auch gerne in die Kommentare, wo ihr die meisten eurer Spielstunden verbringt und welches Genre oder gar welches einzelne Spiel euer ganz persönlicher Zeitfresser ist. Wir sind gespannt auf eure Antworten und das Umfrageergebnis.