Wer schon einmal Dual Universe gespielt hat, dem ist der Name Unigine vielleicht ein Begriff. Denn in dem SciFi-Spiel kommt sie zum Einsatz. Im April 2021 erhielt die Engine selbst zudem ein neues Update, das den Landschaftsgenerator erweitert und weitere Verbesserungen an der Darstellung von Wasser, Vegetation und Wolken vornimmt. Das Resultat sind durchaus realistische Welten.

Das kann die Unigine-Engine

Das Video stellt alle neuen Features von Version 2.14 vor. So könnt ihr etwa bei Minute 1:44 sehen, wie dank dem Sandworm-Tool mit nur wenigen Klicks eine komplette Stadt mit Umland erstellt wird. Zusammen mit Dingen wie etwa den zusätzlichen Wolkentypen, sehen die Welten aus dem Tool extrem realistisch aus. Einige Beispiele findet ihr in der folgenden Screenshot-Galerie.

Doch nicht alle der Neuerungen lassen sich anhand der Bilder erkennen. Insgesamt gibt es in der neuen Version ganze 18 Highlights. Bei denen handelt es sich um:

Full Set of Cloud Types

Ready-to-Use Templates

Improved Sorting

Defined Cloud Area for Regional Weather

Advanced Cloud Formation

Planar Reflection Probes

Water System Upgrade (Beta)

New Landscape Generator: Sandworm Tool

Light Meter

Integration of .NET 5

Better Refraction

Better SSAO and Bent Normals

Quality Presets

Asset Packages

Light Baking Improvements

Voxel Probe Visualizer

New Samples

New Plants in the Vegetation Add-On

Wo kommt die Engine zum Einsatz?

Unigine selbst ist nicht neu. Die erste Version erschien bereits am 4. Mai 2005. Entsprechend gibt es bereits einige Spiele, in denen sie zum Einsatz kommt. Am aktuellsten ist dabei das noch für 2021 geplante Dual Universe. Was genau es mit dem auf sich hat, erfahrt ihr in der Vorschau von Mario Donick.

Das ambitionierte Projekt will Star Citizen, Eve Online und Minecraft in einem Spiel vereinen. Das ist nicht ganz unproblematisch. Denn der Funke will beim ersten Anspielen einfach noch nicht so richtig überspringen.