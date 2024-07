WoW: Roadmap zum Release von The War Within zeigt alle Stationen und Termine, inklusive Season 1

Die Irdenen sind das neue Volk in The War Within.

Mit einer Roadmap informiert Blizzard alle WoW-Spieler über die kommenden Wochen rund um den Launch von The War Within. Das beinhalte neben dem Pre-Patch und dem Release der Erweiterung auch einige Infos zur 1. Season

Roadmap rund um den Launch von The War Within

Über X, ehemals Twitter, veröffentlichte Blizzard folgende Infografik:

Die wichtigsten Termine und Inhalte rund um den Launch von The War Within.

Pre-Patch zu The War Within

Der Release ist für den 24. Juli 2024 vorgesehen und beinhaltet folgende Neuerungen:

Kriegsmeuten: Ein Erweiterung des Fortschrittssystems, das all eure Charaktere einschließt.

Ein Erweiterung des Fortschrittssystems, das all eure Charaktere einschließt. Himmelsreiten : Einen Umbenennung des Drachenreiten, da es für fast alle anderen Flugmounts freigeschaltet wird.

: Einen Umbenennung des Drachenreiten, da es für fast alle anderen Flugmounts freigeschaltet wird. Realmübergreifende Gilden

Event »Strahlende Echos« (31. Juli bis 27. August)

Was es vor und während des Pre-Patches alles zu erledigen gibt, haben wir für euch in einem separaten Artikel zusammengefasst.

2:33 WoW The War Within: Wir spielen eine Towerdefence-artige Quest

Release von The War Within

Für Vorbesteller der Epic Edition geht es bereits am 23. August 2024 los, der reguläre Release ist am 27. August. Die genau Uhrzeit ist jeweils um 24:00 Uhr in der Nacht.

Euch erwarten natürlich wie immer eine neue Geschichte und neue Zonen (der neue Kontinent Khaz Algar) mit eigenen Dungeons (Acht).

Mit den Irdenen gibt es ein weiteres verbündetes Volk für Horde und Allianz und die Heldentaten geben euch mit neuen Fähigkeiten neue Wege euren Charakter zu gestalten.

Die Tiefen sind neue kurze Aktivitäten für Gruppen- und Solo-Spieler, die sogar mit Endgame-Loot winken. Für PvP-Fans gibt es mit der Tiefbeuteschlucht ein neues Schlachtfeld.

Season 1 von The War Within

Am 11. September 2024 beginnt die 1. Season der Erweiterung. Neben einer neuen PvP-Saison starten die mythische Dungeons und natürlich der ersten Raid namens Palast der Nerub’ar.

Wie schon bei Dragonflight öffnen sich die mystischen Schlachtzüge erst eine Woche später.

Damit wissen Fans von World of Warcraft, was in den nächsten Wochen auf sie zukommt. Bisher unbekannt sind Daten zum Preload des Pre-Patches als auch der Erweiterung The War Within.

Seid ihr bereits in Stimmung für das kommende Addon und freut euch auf den Release? Schreibt es und gerne in die Kommentare.