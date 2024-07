Baldur's Gate 3: Neue Infos zum großen Patch 7 sind da, lange Liste an Verbesserungen

Baldur's Gate 3 ist noch nicht fertig mit allen Post-Launch-Plänen. Patch 7 wird nicht das Ende!

Der 7. Patch von Baldur's Gate 3 erscheint im September 2024. Er hat nochmal jede Menge Verbesserungen und Erweiterungen im Gepäck – soviel war ja schon bekannt. Nun hat Larian in einem ausführlichen Community-Update weitere Infos bekannt gegeben. Steigen wir direkt ein!

Es wird auch eine Closed Beta für Patch 7 geben, die noch im Juli 2024 startet, mehr dazu lest ihr im zweiten Absatz des Artikels.

Die wichtigsten Änderungen in Patch 7

Nicht das letzte Update: Eigentlich hieß es, Patch 7 werde das finale Update für Baldur’s Gate 3. Doch Larian selbst schreibt, sie sind noch nicht fertig:

Patch 7 wird nicht das letzte Update für Baldur's Gate 3 sein. Wir haben noch einige Dinge in petto - darunter viele von der Community geforderte Features wie Crossplay und einen Fotomodus, mit dem ihr eure unvergesslichen Momente festhalten und mit anderen teilen könnt. Außerdem arbeiten wir an einer Reihe weiterer Verbesserungen, von Gameplay-Optimierungen und Verbesserungen der Lebensqualität bis hin zu Bugfixes und Leistungsoptimierungen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, wann diese voraussichtlich erscheinen. Bleibt in der Zwischenzeit auf unseren sozialen Netzwerken mit uns in Kontakt und vergesst nicht die Sonnencreme.

Neue Enden: Gleich mehrere böse Enden sollen noch zusätzlich eingebaut werden, inklusive neuer Cinematics und so weiter.

Gute Nachrichten für alle Durge-Fans! Außerdem sollen einige Fehler beim Dark-Urge-Origin behoben werden. Zum Beispiel reagiert das Spiel dann korrekt darauf, wenn ihr ein Team-Mitglied meuchelt. Außerdem schließt sich euch unter bestimmten Umständen wohl Alfira temporär an!

Das Dunkle Verlangen ist ein sehr interessanter Hintergrund - und stellenweise sehr düster.

Origins überarbeitet: Auch die anderen Origins bekommen wichtige Bug-Fixes, auch was ihre persönlichen Quests und die Romanzen mit ihnen angeht. Wyll soll dabei besonders weitgehend verbessert werden.

Split Screen: Schluss damit, dass ihr immer in einem anderen Screen unterwegs seid als euer Koop-Partner, selbst wenn ihr an der gleichen Stelle steht. Zukünftig verschmelzen die Bildschirmanzeigen dann zu einem einzigen Bild, das beide Parteien sehen.

Schönere Küsse: Astarion und Shadowheart bekommen beide verbesserte Kussanimationen spendiert. Und nein, ihr könnt immer noch nicht mit Gortash rumknutschen, Larian schließt das ausdrücklich aus. Aber wofür gibt's Mods?

2:40 Baldur's Gate 3: Wir klonen per Mod den Verdorrten und fügen ihn als Begleiter unserer Party hinzu

Modding: Ein zentrales Thema des finalen Patches wird das Modding, Larian will das Spiel vollkommen in die Hände der Fans legen. Dafür veröffentlichen sie ein Toolkit, mit dem ihr dann selber Items, Klassen, Völker, neue Würfelskins und mehr erstellen könnt (oder euch die Werke anderer installiert). Für dieses Feature läuft bereits eine geschlossene Alpha mit Moddern aus der Community.

Honor Mode: Im härtesten Schwierigkeitsgrad geht es bald noch gemeiner zu. Noch mehr Gegner erhalten zusätzliche legendäre Aktionen, mit denen sie euch das Leben schwer machen, zum Beispiel der Doktor und einige Githyanki.

Ihr wollt Patch 7 vorab testen?

Am 22. Juli 2024 startet eine Closed Beta, in der Patch 7 auf möglichst vielen verschiedenen Systemen testlaufen soll, damit am Ende keine PCs explodieren (schreibt Larian wortwörtlich). Ihr könnt euch dafür ab sofort bei Steam bewerben.

Die Auswahl erfolgt zufällig, ihr braucht also etwas Glück. Wie viele Plätze insgesamt verfügbar sind, geht aus der Meldung nicht hervor.

Larians Patches enthalten üblicherweise noch sehr viel mehr, als sie vorher bekannt geben. Wir werden daher natürlich die Augen nach versteckten Änderungen offen halten, sobald der Patch im September live geht. Ein genaues Release-Datum kennen wir bisher noch nicht.

Was haltet ihr von den bisher bekannten Neuerungen und Verbesserungen? Und was erhofft ihr euch noch von den weiteren Updates, die Larian jetzt in Aussicht stellt?