Ein Städteaufbauspiel mit Pinguinen? Klingt verrückt, aber ihr könnt es sogar gratis ausprobieren

Flosse hoch: Wer wollte schon immer mal ein Pinguin-Imperium errichten?

Wusstet ihr, dass Pinguine zwar auschließlich auf der Südhalbkugel vorkommen, dafür aber nicht nur in der Antarktis, sondern sogar in Australien, Neuseeland, Südafrika und Südamerika? Und ist euch bereits bekannt, dass Zügelpinguine einen extrem fargmentierten Schlaf haben und bis zu 10.000 Mal am Tag für nur wenige Sekunden einnicken? Außerdem errichten Pinguine beeindruckende Städte.

Einer dieser drei Fakten ist eiskalt gelogen. Na ja, zumindest wenn es um unsere echte Welt geht. Virtuell jedoch haben Pinguine in der Tat ambitionierte Städtebaupläne - zumindest in dem Aufbauspiel United Penguin Kingdom auf Steam.

Wir stellen euch das Spiel im Folgenden kurz vor, aber nicht nur das: Ihr könnt den Pinguin-Titel mit der kostenlosen Demo sofort selbst ausprobieren, wenn eure Neugier geweckt ist!

Mit allen Wassern gewaschen

Im Kern handelt es sich bei United Penguin Kingdom um einen klassischen City Builder, wie ihr sie in den vergangenen Jahren vermutlich zuhauf gesehen habt. Dennoch ist das Setting ungewöhnlich: Nachdem wir bereits unzählige Male als Mensch eine Stadt errichten durften und im hervorragenden Timberborn auch schon als Biber unsere Aufbaukünste unter Beweis stellen konnten, sind nun Pinguine an der Reihe.

Ihr errichtet eine Pinguinsiedlung, die im Laufe einer Partie immer weiter anwächst. Der Fokus soll laut der Entwickler vor allem auf der Wirtschaft liegen. Ihr müsst eine Vielzahl an Produkten sammeln, verarbeiten und unters Volk bringen. Ihr könnt sogar Handelsabkommen mit anderen Pinguinstädten abschließen.

Mit steigender Bevölkerungszahl wächst auch die Reihe an Bedürfnissen der watschelnden Seevögel. Neben Nahrung und hübscher Dekoration zählen auch Freizeitaktivitäten und Sicherheit dazu.

Nahrung: Natürlich essen eure Stadtbewohner Fisch und den müsst ihr kontinuierlich aus den Gewässern ziehen, verarbeiten und unters Federvolk bringen.

Dekoration: Im obigen Trailer seht ihr bereits eine ganze Vielzahl an Zierobjekten, die eure Stadt verschönern und die Zufriedenheit der Pinguine erhöhen.

Freizeit: Pinguine fahren offenbar total gerne Kart. Zumindest ist das nur eine von mehreren Freizeitbeschäftigungen, mit denen sich die Pinguine in diesem Spiel die Zeit vertreiben. Außerdem gibt es noch Kinos, Videospiele, Fitnessstudios und mehr.

Sicherheit: Ab und zu wird eure Pinguin-Metropole von Invasoren attackiert und wer von euch den Film Die Reise der Pinguine gesehen hat, wird nun schon mit tränenerfüllten Augen wissen, wovon wir reden: Robben! Gemeine, fiese Robben - ach ja, und Schwertwale.

Die Krönung ist aber ein ganz besonders herzergreifendes Feature: Ihr könnt eure Pinguin-Bevölkerung jederzeit zu einem Gruppenknuddeln auf dem Stadtplatz versammeln, um so den Zusammenhalt zu stärken. Hat euch das jetzt den Tag versüßt? Uns auch.

Wenn ihr nun Lust auf United Penguin Kingdom bekommen habt, könnt ihr wie schon erwähnt die Demo auf Steam spielen. Der Release des fertigen Spiels soll irgendwann 2024 erfolgen.

Habt ihr mal in United Penguin Kingdom reingeschnuppert? Wenn ja, wie lautet euer Fazit? Hattet ihr Spaß mit dem Städtebauspiel voller Pinguine oder konnte euch das Gameplay nicht überzeugen? Auf welches Aufbauspiel im Jahr 2024 freut ihr euch ganz besonders? Wir sind gespannt, also schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!