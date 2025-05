Ein großes Update für Unreal Engine 5 verspricht eine starke Performance für Open Worlds

Die Unreal Engine 5 bekommt schon bald eine neue Version.

Epic Games hat eine Preview der Unreal Engine 5.6 für Entwickler veröffentlicht. Diese soll einen Leistungssprung für offene Welten und das bisher größte Animations-Update liefern. Zum Unreal Fest in wenigen Wochen könnte es weitere Informationen und Einblicke geben.

Neue Version soll Open Worlds verbessern

Das steckt drin: Epic hat die Unreal Engine 5.6 Preview selbst in einem kurzen Blogeintrag vorgestellt und dabei die wichtigsten Neuerungen kurz umrissen:

Riesige, naturgetreue offene Welten mit maximaler Leistung und konsistenten 60hz-Bildraten

Das bisher größte und leistungsstärkste Update für die Animationserstellung

MetaHuman Creator ist jetzt in-Engine verfügbar, einschließlich Blending und Sculpting von MetaHuman-Bodys sowie verbesserte visuelle Wiedergabetreue und neue Echtzeit-Workflows für MetaHuman Animator

Schnellere Erstellung mit Content Browser 2.0 und dem neuen Layout der Ansichtsfenster-Symbolleiste

Die Möglichkeit, ausgedehnte, realitätsnahe Welten schneller als je zuvor mit leistungsstarken prozeduralen Arbeitsabläufen zu erstellen

Aus Spielersicht ist natürlich der versprochene Performance-Zugewinn besonders interessant. Unreal-Engine-5-Spiele sehen zwar oft beeindruckend aus, beanspruchen die Technik aber oft so stark, dass die Leistung darunter leidet und ein instabiles Bild ausgegeben wird.

Sollte es Epic tatsächlich gelingen, die Engine so zu optimieren, dass zumindest auf halbwegs aktuellen Geräten stabile 60 fps erreicht werden, wäre das ein großer Schritt in die richtige Richtung.

Hilfreich könnten sich dabei die Erfahrungen und Erkenntnisse aus Fortnite erweisen. Der beliebte Shooter war einer der ersten Unreal-Engine-5-Titel und ist darauf ausgelegt, auf möglichst vielen Endgeräten spielbar zu sein.

Preview-Versionen wie diese befinden sich noch immer mitten in der Entwicklung und sollen nur einen Ausblick auf das geben, was von der jeweiligen Version zu erwarten ist. Die Qualität kann also naturgemäß ein wenig schwanken.

Was die finale Unreal Engine 5.6 bieten soll, möchte Epic am 3. Juni 2025 bei einer State of Unreal im Rahmen des Unreal Fests 2025 in Orlando vorstellen. Möglicherweise gibt es dann auch einen Releasetermin der neuen Version.