Mein größter Wunsch fürs Finale von The Boys ist geplatzt: Warum meine Lieblingsfigur nicht zurückgekehrt ist

Ich bin mir sicher, dass Queen Maeve auch ohne ihre Kräfte im Kampf gegen Homelander hilfreich gewesen wäre. Bildquelle: Amazon MGM Studios

Es gibt nur wenige Supes, vor denen Homelander Respekt hat, geschweige denn, die ihm etwas anhaben können. Wenn ihr jetzt an Stormfront (Aya Cash), Soldier Boy (Jensen Ackles) oder Butcher (Karl Urban) denkt – um die geht es natürlich nicht.

Achtung! Es folgen Spoiler zu Staffel 3 und Staffel 5 von The Boys. Weiterlesen auf eigene Gefahr!

Ich spreche von der Supe, die Homelander als Erste in der Serie so richtig die Stirn geboten hat: Queen Maeve (Dominique McElligott). Vor der ersten Staffel von The Boys waren die beiden sogar ein Paar, auch wenn Maeve von Vought eher dazu gezwungen wurde. Eine Liebesgeschichte verkauft sich halt gut.

Hinter der schönen Vought-Fassade entwickelte Maeve jedoch einen abgrundtiefen Hass gegenüber ihrem toxischen The-Seven-Kollegen. Der gipfelte in einem Zusammenschluss mit den Boys und dem Vorhaben, Homelander den Garaus zu machen.

Am Ende von Staffel 3 stellte sie sich Homelander entgegen und verlor ihre Kräfte durch Soldier Boys radioaktiven Energiestrahl. Sie täuschte ihren Tod vor und lebte fortan mit ihrer Freundin Elena (Nicola Correia-Damude) an einem für Homelander unerreichbaren Ort – wo auch immer der sein mag.

Franziska Hammerschmidt Franzi ist seit der ersten Staffel von The Boys ein großer Fan der Serie. Vom großen Finale hatte sie sich allerdings mehr erhofft, denn letztendlich wirkte es überstürzt und alle Episoden vorher machten ihr nicht mehr so viel Spaß wie früher. Vielleicht auch, weil sie die Worte Clara , Bombsight und V1 irgendwann nicht mehr hören konnte. Aber hey: Das hätte Clara so gewollt!

Queen Maeve sollte in Staffel 5 von The Boys zurückkehren

Ich habe fest mit einem Comeback gerechnet und sogar eine Wette mit meinem Kollegen Vali abgeschlossen. Nun ja, ihr wisst ja, wie das für mich ausgegangen ist. (An dieser Stelle: Herzlichen Glückwunsch, Vali!)

Mit einer Sache hatte ich aber recht: Eric Kripke wollte Dominique McElligott für das Finale wieder vor die Kamera stellen (via Gold Derby). Doch die 40-jährige Schauspielerin hat ihre Karriere bereits weitestgehend an den Nagel gehängt und lehnte das Angebot freundlich ab:

Ich hätte Maeve sehr gerne dabei gehabt. Ich war im Gespräch mit Dom. Wir schreiben uns immer noch ab und zu E-Mails. Sie hat sich größtenteils aus dem Schauspielgeschäft zurückgezogen, und ihr Terminkalender ließ es nicht zu. Es war alles eine sehr freundschaftliche, unspektakuläre Angelegenheit. Ich fragte: »Wenn wir einen Text für dich schreiben würden, würdest du es machen?« Und sie meinte: »Ich bin irgendwie raus aus dem Geschäft und habe viel zu tun, daher geht es leider nicht, aber grüß alle herzlich von mir.« Das war es im Grunde.

Und da schwand Maeves Cameo-Auftritt dahin. Ja, ihre Geschichte war eigentlich bereits abgeschlossen und sie hat ihr Happy End bekommen, trotzdem gibt es Aspekte, die eine Rückkehr durchaus erklärbar und spannend gemacht hätten.

2:32 The Boys: Im neuen Trailer zum Serienfinale steht Homelander kurz vor seinem finsteren Triumph

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Warum Maeve trotzdem in Staffel 5 von The Boys gepasst hätte

Wie ich oben bereits angeschnitten habe: Homelander hat Respekt vor Maeve und fürchtet sich auch in gewisser Weise vor ihr. Tatsächlich schafft sie es, ihn in Staffel 3 zum Bluten zu bringen und bricht ihm die Nase. Das impliziert, dass sie ihm kräftemäßig gefährlich werden kann.

Ja, gut, ihre Fähigkeiten hat Maeve nicht mehr und könnte zumindest körperlich nicht mehr viel gegen Homelander ausrichten, aber sie hat immer noch den psychischen Aspekt auf ihrer Seite.

Denn sie lässt sich von seinen Einschüchterungen nicht beeindrucken und ist sich seiner Schwachpunkte nur allzu bewusst. Daher kann sie ihn da treffen, wo es auf emotionaler Ebene richtig wehtut. Bei einem mächtigen Supe wie Homelander ist das mitunter der einzige Weg, um ihn wirklich aus der Bahn zu werfen.

Hier stellt sich nur die Frage, ob Maeve sich das auch ohne die Absicherung ihrer Kräfte noch trauen würde. Immerhin hat sie ein Leben mit ihrer großen Liebe zu verlieren. Das einzige Szenario, wo sie das aufgeben würde, wäre vermutlich, wenn Elena etwas zugestoßen wäre oder sie sich getrennt hätten.

Wisst ihr, was Maeve (ganz rechts) nicht liebt? Homelander. Bildquelle: Amazon MGM Studios

So erpresst sie ihn in Staffel 3 zum Beispiel mit dem Video des Flugzeugabsturzes, weil sie weiß, dass Homelander nichts lieber möchte, als von der ganzen Welt angehimmelt und geliebt zu werden. Eine verweigerte Rettung der gefährdeten Passagiere kommt da eher nicht so gut.

Apropos Video: Das wird ja sogar am Anfang von Season 5 noch einmal thematisiert und als vermeintlicher »AI-Slop« diskreditiert. Queen Maeve hätte als einzige Zeugin mit einer Gegendarstellung durchaus etwas ausrichten können. Aber auch hier gilt: Es müsste einen guten Grund geben, warum sie ihr Exil aufgibt und die Sicherheit ihrer Freundin gefährdet.

Möglich wäre auch gewesen, dass die Boys Maeve zurate ziehen, nachdem Homelander durch das V1 quasi unsterblich geworden ist. Vielleicht um andere Wege zu finden, wie man dem Supe schaden kann oder einfach nur um eine gute Ablenkung zu haben, wenn es brenzlig wird. Mann, ich hätte so gerne Homelanders Gesicht gesehen, wenn Maeve plötzlich wieder vor ihm steht!

Trotzdem gönne ich Queen Maeve natürlich ihr neues Leben in Freiheit. Sie wird ja zumindest in einem Gespräch von Marie (Jaz Sinclair) und Starlight (Erin Moriarty) im Finale erwähnt und so indirekt noch einmal innerhalb der Serie geehrt.

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