Bald können Fans von Valheim endlich die neue Erweiterung Hearth & Home genießen: Bereits am 16. September 2021 soll der große Patch erscheinen und mit zahlreichen Gameplay-Änderungen frischen Wind in das Survival-Spiel bringen.

Welche Neuerungen und Änderungen euch genau erwarten, haben wir an dieser Stelle noch einmal für euch zusammengefasst.

Genießt doch aber erst mal den brandneuen gamescom-Trailer mit viel Wikinger-Flair, der euch in die passende Stimmung versetzt:

Das bringt Hearth & Home für Valheim

Ihr könnt Dagobert Duck spielen

Habt ihr als Valheim-Veteranen schon immer mit dem Luxusproblem gehadert, dass ihr nicht so recht wisst, wie ihr euren angehäuften Reichtum ansprechend zur Schau stellen könnt? Dann wird Hearth & Home eurem Leiden ein Ende bereiten, denn ihr könnt eure Goldschätze nun sogar auf Haufen stapeln:

30 6 Mehr zum Thema Neue Schatzkammern in Hearth & Home

Ihr müsst euren Speiseplan überdenken

Wikinger, die auf penibel auf ihre Ernährung achten, müssen wegen Hearth & Home wohl oder übel ihren Rezeptkatalog überarbeiten. Denn viele Gerichte werden euch nun nur noch einzelne Boni bieten, statt wie bislang meist Lebensenergie plus Ausdauer. Damit ihr nicht bald am Hungertuch nagt, solltet ihr euch hier noch rechtzeitig einlesen:

28 2 Mehr zum Thema Neue Ernährung in Hearth & Home

Ihr solltet euch mit einem Schild ausstatten

Und was ist mit dem Kampf? Immerhin ist das so ziemlich das Hauptfeature von Valheim, und entsprechend wichtig sind Änderungen in diesem Bereich für viele Spieler. Hier sind wohl auch die meisten Neuerungen zu finden. Warum ihr vor allem auf die Ausdauer achten solltet und bald auch Schilde wieder deutlich nützlicher werden, erfahrt ihr hier:

6 0 Mehr zum Thema Neue Schild-Taktiken in Hearth & Home

Und jetzt wollen wir natürlich auch die Meinung unserer GameStar-Wikinger wissen: Habt ihr Bock auf das Hearth-&-Home-Update oder seid ihr bereits gesättigt von Valheim? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit!