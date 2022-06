Die 10 meistgespielten Titel auf dem Steam Deck zeigen, dass Valves Strategie aufgeht

Das Steam Deck ist nun schon ein paar Monate auf dem Markt, fristet aber unter anderem aufgrund der nach wie vor schlechten Verfügbarkeit respektive der Schlange an noch nicht erfüllten Vorbestellungen weiterhin ein Nischendasein. Ob sich das mit ausreichenden Stückzahlen des Handheld-PCs ändern wird, ist jedoch nicht gewiss. Genaueres kann nur die Zukunft zeigen. Wie das Steam Deck im GameStar-Test abschneidet, erfahrt ihr hier:

Derweil hat Valve in einem kürzlich veröffentlichten Beitrag noch einmal unterstrichen, was sich seit dem Release am 25. Februar alles getan hat. Eine Information sticht dabei besonders ins Auge: Das Unternehmen nennt die zehn meistgespielten Titel auf dem Steam Deck im abgelaufenen Monat Mai. Und die offenbaren, dass zumindest eine Strategie hinsichtlich des Handhelds voll aufzugehen scheint. Hier die Liste:

Die zehn Spiele haben eines gemeinsam: Sie tragen alle die Auszeichnung Steam Deck verified . Zur Erinnerung: Mit dem Steam Deck könnt ihr grundsätzlich auf alle Spiele eurer Steam-Bibliothek zugreifen. Aber längst nicht alle lassen sich auch wirklich spielen, viele zudem nur mit Einschränkungen oder erst, nachdem ihr manuell einige Anpassungen vorgenommen habt. Valve hat sich daher eine Art Ampelsystem einfallen lassen, das Spiele in die folgenden Kategorien einteilt, um euch direkt zu zeigen, was ihr erwarten könnt:

Verified: Das Spiel läuft problemlos auf dem Steam Deck, es sind keine Anpassungen erforderlich.

Das Spiel läuft problemlos auf dem Steam Deck, es sind keine Anpassungen erforderlich. Playable: Das Spiel benötigt unter Umständen manuelle Anpassungen.

Das Spiel benötigt unter Umständen manuelle Anpassungen. Unsupported: Das Spiel funktioniert gegenwärtig nicht auf dem Steam Deck.

Das Spiel funktioniert gegenwärtig nicht auf dem Steam Deck. Unknown: Das Spiel wurde noch nicht mit Blick auf die Kompatibilität zum Steam Deck geprüft.

Das Ampelsystem von Valve scheint also ein voller Erfolg zu sein und sich bei Spielern großer Beliebtheit zu erfreuen.

Wie findet ihr Valves Ampelsystem? Habt ihr mittlerweile vielleicht sogar selbst ein Steam Deck erhalten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!