Im Steam Sale sind gerade 21 Spiele stark reduziert

Wenn die Konkurrenten gerade große Sales feiern, dann lässt sich auch Steam nicht lumpen und packt seine Rabattaktion zur Wochenmitte voll mit hochklassigen Spielen. Wir haben uns durch die virtuellen Regale gewühlt und euch 21 spannende Spiele herausgesucht, die es gerade besonders günstig gibt.

Selbstverständlich findet ihr für den Mega-Sale bei Epic ebenso Empfehlungen bei uns wie für den am Montag gestarteten Summer Sale bei GOG. Falls es bei Steams Konter zur Midweek Madness Rabatt-Überschneidungen gibt, erkennt ihr diese anhand unserer praktischen Preisvergleichs-Tabelle am Ende dieses Artikels.

Ebenso wie die anderen, gibt es auch auf Steam ein Spiel umsonst: Bei Tell Me Why handelt es sich um ein weiteres Story-lastiges Adventure der Macher von Life is Strange, das in drei Kapiteln erschienen ist. Diese sind den ganzen Juni über kostenlos - einmal der Bibliothek hinzugefügt, dürft ihr sie dauerhaft behalten.

Warum das Nachfolgeprojekt nicht so ganz in die großen Fußstapfen von Life is Strange passen möchte, lest ihr in Natalies Kolumne zum Spiel:

41 15 Mehr zum Thema Tell Me Why will das Richtige, schießt aber am Ziel vorbei

Unser Highlight der Woche: It Takes Two

Im herzerwärmenden Koop-Titel It Takes Two schlüpft ihr in die Rollen von Cody und May, die sich plötzlich als kleine Püppchen durch eine nun überdimensionierte Umwelt schlagen müssen. Das Paar, das eigentlich gerade mit Beziehungsproblemen kämpft, muss sich nun zusammenraufen, um erfolgreich durch all die abgedrehten Umgebungen zu manövrieren und den Schrumpf-Zauber rückgängig zu machen.

Der Titel ist dabei so gekonnt auf das Miteinander zweier Spieler ausgelegt, dass man es mit Fug und Recht als eines der besten Koop-Spiele bezeichnen kann. Das liegt zum einen an den brillant verzahnten Spielmechaniken, die beide Partner immer wieder in überraschende Situationen bringen und zu kreativen und nicht selten Lachmuskel-animierenden Lösungen inspirieren.

Zum anderen sind die Charaktere und Umgebungen so abwechslungsreich wie sie ausgefallen sind. Wer hätte gedacht, dass Eichhörnchen finstere Experimente mit ihren Nüssen anstellen oder dass Maulwürfe zwar blind sind, aber einen trotzdem in einem Affenzahn durch ihre Tunnel jagen, wenn man unverhofft hineinplumpst?

Ihr müsst euch allerdings vorher im Klaren darüber sein, dass es sich hierbei unterm Strich um eine Liebesgeschichte und einen Platformer handelt. Wem das mit Freunden anstatt dem Partner zu kitschig ist oder wer zwei linke Daumen hat, der könnte am eigentlichen Spaß leicht vorbeischlittern. Allen anderen stehen viele äußerst vergnügliche Stunden ins Haus, wie auch unser Tester Sascha bezeugt, der dem Spiel anfangs sehr skeptisch gegenüber eingestellt war:

48 18 It Takes Two im Test: Huch, das ist ja Pärchen-Koop vom Feinsten

Weitere spannende Angebote

Link zum Podcast-Inhalt

11 9 Mars Horizon im Test: Es geht auch ohne Kerbals

Hier müsst ihr schnell sein

Die beiden Warhammer Spiele gehören zum auslaufenden Warhammer-Event-Sale und sind nur noch bis 19 Uhr spottbillig:

Total War - Warhammer 2: Der zweite Teil der Trilogie, die sich auch zu einem einzigen Spiel zusammenschweißen lässt, führt das bewährte Echtzeit-Schlachten- und Kampagnenkarten-Management-Prinzip aus der Total-War-Reihe in das beliebte Fantasy-Szenario über. Diesmal sind die Helden-Einheiten noch mächtiger als im direkten Vorgänger. (20 Euro, 66 Prozent reduziert)

Warhammer - Vermintide 2: Die anspruchsvolle Koop-Schnetzelei aus der Ego-Perspektive bringt euch den fiesesten Monstern aus dem Warhammer-Universum näher, als euch lieb ist. Es stehen fünf Helden mit 15 Talentbäumen für vier Spieler zur Auswahl (6 Euro, 80 Prozent reduziert)

Alle Angebote im Preisvergleich

Wie eingangs versprochen folgt nun die Preisvergleichstabelle, die euch genau auflistet, welcher Sale den Preis der hier aufgeführten Spiele am meisten drückt. Die verlinkten Preise führen euch direkt zur entsprechenden Shop-Seite oder zu einer passenden Suchanfrage, wenn auf Steam gebündelte Titel in anderen Shops nur einzeln angeboten werden.

Was sind eure persönlichen Geheimtipps der aktuellen Sale-Flut? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!