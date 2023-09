Das hier könnte Valves nächster großer Wurf nach dem Steam Deck werden

Nach dem Steam Deck: Valve arbeitet offenbar hart an neuer Hardware.

Valve ist schon lange nicht mehr nur für Steam und Spiele bekannt. Spätestens mit der Einführung des Steam Decks 2022 hat sich das US-Unternehmen auch als Hardware-Hersteller einen Namen gemacht.

Dass man dabei keine Eintagsfliege ist, zeigt die Vergangenheit von Valve. Denn schon zuvor brachte das Unternehmen einen eigenen Controller, eine VR-Brille, Mini-PCs im Konsolenformat und mehr heraus.

Playstation x PC Steam wird bald anzeigen, welche Spiele mit dem Controller Spielbar sind - doch es ist noch mehr geplant von Jan Stahnke

Jetzt hat der Steam-Entwickler offenbar ein neues Hardware-Produkt in der Pipeline. Dessen Entwicklung ist auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Denn Valve hat das Gadget von offizieller Stelle zertifizieren lassen.

Valve: Neue Hardware in Arbeit

Was ist passiert? Der Nutzer @SadlyItsBradley hat auf der Plattform X (ehemals Twitter) einen interessanten Fund geteilt. Demnach hat Valve ein neues kabelloses Gerät mit niedrigem Stromverbrauch bei der RRA vorgelegt. Die RRA ist Südkoreas Behörde zur Qualitätszertifizierung von Rundfunk- und Kommunikationsausrüstung.

Das bei der RRA eingereichte Gerät trägt den Decknamen RC-V1V-1030.

Nette Nebeninfo, die Lynch seinem Beitrag anfügt: Schon die VR-Brille Valve Index und das Steam Deck mussten bei der RRA zertifiziert werden. Sie trugen die Kennnummern 1007 und 1010.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Warum ist das wichtig? Aus dem Antrag von Valve lassen sich bisher nur wenige Informationen zum geplanten Gerät ablesen. Etwa, dass das Gerät über eine Möglichkeit zur kabellosen Kommunikation in Form von 5 GHz Wi-fi verfügt und mit wenig Strom auskommt.

Trotzdem ist der Fund nicht unwichtig. Denn Südkorea verlangt eine solche Zertifizierung nicht für Prototypen, sondern erst ab einer bestimmten Menge an importierten Produkten, wie The Verge berichtet.

Damit deutet die Zertifizierung stark darauf hin, dass Valve in der Entwicklung des Gerätes schon weit fortgeschritten ist. Auch die Quest 3 von Meta (ehemals Facebook) erhielt ihre Zertifizierung erst vor wenigen Monaten - angekündigt wurde sie am 01. Juni 2023.

Woran könnte Valve aktuell arbeiten?

Welches Produkt Valve schon bald ankündigen könnte, ist natürlich noch Kaffeesatzleserei. Trotzdem gibt es ein paar Geräte, die uns realistisch erscheinen.

Da wäre natürlich eine neue Version des Steam Decks, die als Erstes in den Sinn kommt. Gerade in Anbetracht möglicher Konkurrenz in Form von Nintendos Switch 2 klingt das wahrscheinlich.

Switch 2: Nintendo hat sie auf der Gamescom gezeigt, nur nicht euch

Aber auch der VR-Markt ist für Valve offenbar immer noch interessant. So teilte man in der Vergangenheit mit, gerne ein eigenes Standalone-Gerät herausbringen zu wollen - Infos zu einem Prototyp mit dem Codenamen Deckard kamen 2021 ans Licht.

Was meint ihr? Arbeitet Valve an einem neuen Steam Deck mit besserer Hardware? Knöpft sich der Steam-Entwickler noch einmal Meta mit einer neuen VR-Brille vor? Oder hofft ihr auf eine völlig neue Produktkategorie des Unternehmens? Wenn ja: Welche wäre das? Lasst uns an euren Gedanken gerne in den Kommentaren teilhaben!